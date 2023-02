Sheinbaum advirtió que no está de acuerdo con multas por injurias contra el presidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su desacuerdo con la iniciativa de ley propuesta por Morena en el Congreso de la Unión para incrementar las multas por insultar o hacer injurias contra funcionarios públicos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No es un tema de multas, es un tema de civilidad política”, dijo en conferencia en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.