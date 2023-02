Santiago Taboada acusa a Sheinbaum de “persecución política”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde panista en Benito Juárez, Santiago Taboada, acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de hacer un “montaje judicial” y “fabricación de cargos” contra funcionarios y exfuncionarios de su administración para obstaculizar su intención de buscar la Jefatura de Gobierno en el 2024.

Y advirtió:

No me voy a doblar, no me voy a esconder, los voy a enfrentar y les vamos a ganar para que nunca más en la Ciudad de México se persiga a un opositor”.