García Harfuch: Ningún trabajador del Metro está detenido por robar cables

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, aseguró que policías de la dependencia sí han detenido a “varias personas” por robarse de cable de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

En entrevista, al término de la presentación del ”Modelo de Adiestramiento para personal operativo” en el Agrupamiento de Fuerza de Tareas o “Zorros”, agregó que esas detenciones han sido “en flagrancia” dentro y fuera de las instalaciones de la red.

El jefe de la policía aclaró que entre los detenidos no han encontrado a trabajadores del Metro involucrados.

“Nosotros no tenemos registrado, al momento, que hayan sido por parte de los trabajadores del Metro. Los detenidos que tenemos no han sido trabajadores del Metro, se los informamos de manera más precisa junto con la Fiscalía quiénes son, a quiénes hemos detenido, pero los detenidos que tenemos hasta el momento no han sido parte de la plantilla de trabajadores del Metro”, dijo.

Luego, detalló que los detenidos han sido desde diciembre de 2022 y como integrantes de “varias células” dedicadas al robo de cobre que operan en diferentes zonas de la CDMX alrededor de las instalaciones del Metro.

García Harfuch detalló que han detectado que hay bandas de roba cables que están más organizadas que otras, ya que operan de manera distinta, unos con mayor cautela y herramientas, mientras que otros ocupan más personas, además de la zona, pues las detenciones se han realizado en distintas alcaldías.

Al preguntarle sobre algún grupo del crimen organizado, como ayer lo denunció el director del Metro, Guillermo Calderón, aseguró que han sido varias detenciones y en algunos casos hay células más organizadas.

No obstante, reconoció también: "hemos tenido robos de dos personas y otros donde va una persona con toda tranquilidad caminando con una cizalla para cortar”.

Por último, el jefe de la policía dijo que los elementos de la SSC continuarán los trabajos de prevención y supervisión de las instalaciones del Metro con apoyo de la Guardia Nacional para combatir a esas bandas.