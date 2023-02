"¿Por qué no hablan del juicio contra García Luna?", revira Sheinbaum al PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Para evadir las críticas del PAN sobre el robo de cable en el Metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, retó a ese partido a hablar del juicio en Estados Unidos contra el secretario de Seguridad en el sexenio calderonista, Genaro García Luna, así como de la investigación sobre la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.

Este jueves, integrantes del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México calificaron como “temerarias” las declaraciones que ayer hizo el director general del Metro, Guillermo Calderón, en el sentido de que el robo de cable del Metro lo hace un grupo del crimen organizado.

De paso, los diputados Anibal Cañez y Federico Döring reclamaron que llevan un año solicitando reunirse con el funcionario para hablar sobre los problemas del Metro.

Es extraño que el PAN critique todo, pero por qué no habla de Genaro García Luna y sus nexos con el crimen organizado o de la corrupción inmobiliaria. Es pregunta. pic.twitter.com/vF0XTzSG5N — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 2, 2023

Cuestionada sobre esas críticas en su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo se enganchó:

“Por qué el PAN no... ¿no les parece un poco extraño que no hablen de García Luna? Imagínense, el secretario de Seguridad Pública de Calderón, el sexenio de mayor violencia, donde se hizo una apología de la guerra. Ese flamante secretario que presumían por todos lados, un juicio en donde se está conociendo que recibía dinero del narco; que cerraban un día el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de vigilancia para que entrara y saliera lo que ellos quisieran; de los vínculos con uno de los cárteles”.

Sin hacer pausa, siguió: “¿Por qué no hablaban de eso? No, ellos todo critican, si decimos una cosa, si decimos lo contrario, también nos van a criticar. ¿Por qué no explican el problema de la corrupción inmobiliaria?”

La morenista también los retó a investigar sobre el robo de cable:

“Por supuesto que se están haciendo las investigaciones, ¿por qué no averiguan ellos lo que significa, por ejemplo, el robo de cable en otras empresas, en Comisión Federal de Electricidad, en Teléfonos de México, en varias empresas? O sea, se está formando un grupo muy importante para poder investigar y hacer inteligencia sobre ello”.

Y recomendó que sería “muy bueno” que opinaran sobre García Luna. Entonces, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “todas las mañaneras está haciendo un resumen del juicio; y es que es, la verdad, sorprendente todo lo que está saliendo; los millones y millones que tenía guardados mientras era secretario”.

La aspirante presidencial cuestionó la “autoridad moral” de sus críticos:

“¿Qué autoridad moral? Que expliquen. No, ellos lo que quieren es que ya se acabe eso lo más rápido posible porque... pero es muy importante que toda la ciudadanía se entere, que se sepa, porque fue en la época en que declararon la guerra y había una cara de esa guerra”.