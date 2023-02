"Que les crea quien les quiera creer": esto dijo Sheinbaum sobre el deslinde del PAN de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Que les crea quien les quiera creer”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el deslinde del PAN sobre la gestión del hoy declarado como culpable por narcotráfico, Genaro García Luna, al frente de la Secretaría de Seguridad durante los gobiernos panistas de Felipe Calderón y Vicente Fox.

Cuestionada sobre el tema en su conferencia matutina, respondió en tono sarcástico:

“Ellos dicen que no está afiliado al PAN. Pues sí, pero trabajó en un gobierno electo… ah no, no fue electo, ya me acordé, un gobierno que llegó con un fraude electoral, el de Fox sí fue electo, pero el de Calderón fue ‘haiga sido, como haiga sido’, reconocido por él mismo, pero un gobierno panista impuesto por instituciones electorales en contra de la voluntad del pueblo de México”.

Ese gobierno panista, agregó, “defendió por años a García Luna mientras fue secretario de Seguridad Pública. Ahí está lleno las redes sociales de videos de Calderón defendiendo a García Luna, muchísimos funcionarios de entonces que defendían el trabajo de este personaje, inclusive después de que se conoció todo el montaje aquel de Florence Cassez, inclusive después; comunicadores que lo ponían como el mejor policía, y ya desde entonces había medios, había gente que decían: se está beneficiando a un cártel”.

La aspirante presidencial se preguntó:

“¿A ver, qué van a decir de Calderón? ¿Qué dicen de la guerra contra el narco? A ver, ese es el fondo, ¿qué dicen de la guerra contra el narco? Los homicidios dolosos en la época de Calderón aumentaron casi 200%, todavía Calderón se atreve a publicar que él luchó contra la delincuencia y que defiende la guerra contra el narco, cuando se elevaron en 200% o 192%, algo así, los homicidios dolosos, con una gran corrupción; recibían dinero del narco, apoyaban un cártel frente a otro”.

La prensa le insistió en que si es válido el deslinde del PAN respecto a García Luna, a lo que contestó: “No, pues digo que les crea quien les quiera creer”.