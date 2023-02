Pandemia por covid-19 “está controlada” en la CDMX: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres años de que inició la pandemia por covid-19 “está controlada, no hay incremento en hospitalizaciones” en la Ciudad de México, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Cuestionada en conferencia sobre la detección del primer caso de contagio en la CDMX y México, comentó:

“No tenía el dato de que había sido hace tres años. Por supuesto, fueron años difíciles para toda la ciudadanía y el día de hoy está, no sé cuál sea el término epidemiológico, no sé si vaya a decir alguna palabra que no corresponda a la epidemiología, pero yo diría que está controlado”.

La mandataria local añadió que al momento “no hay incremento en hospitalizaciones; sí llega a haber contagios, pero los contagios, se llega a las entidades de salud, inclusive hay medicamento hoy, otros medicamentos que tiene disponibles el sector salud”.

Y dijo que, a tres años del primer caso detectado, vale la penas hacer una evaluación que encargó a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).