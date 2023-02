Seis puntos claves sobre el nuevo reglamento para restaurantes en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes 28 se publicará en el Diario Oficial de la Ciudad de México el Reglamento que obligará a los restaurantes a exhibir en la entrada el precio de sus alimentos y si hay costos extra por usar balcones o por cubierto, anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Junto con el procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos condimentados (Canirac), Germán González, explicó que esa medida no pretende sancionar, sino hacer que se cumpla con la norma y que no haya abusos contra los comensales.

La medida fue anunciada luego de que hace unos meses, en redes sociales se dieron a conocer denuncias de capitalinos por el cobro excesivo en terrazas del Zócalo capitalino.

“Evidentemente, no queremos que se sancione. Lo que queremos es que se cumpla, por un lado, hay establecimientos que han cometido abusos al no informar adecuadamente, y no queremos que en ciertas zonas de la ciudad se incremente los precios sin que sepa el consumidor, sino que antes de entrar al establecimiento conozca cuáles son los precios de los alimentos”, dijo.

Sheinbaum Pardo dijo que este lunes se haría un ajuste a la cantidad de la multa para que sea una sola cantidad, en vez de un mínimo y un máximo.

El representante de los restauranteros detalló que 56 mil establecimientos, desde fondistas hasta restaurantes de primer nivel, se deberán ajustar a esta nueva norma.

Por su parte, Sheffield comentó que el año pasado la Profeco recibió 569 quejas de clientes a quienes no les respetaron los precios. De esos, unos 100 fueron originadas en establecimientos del Centro Histórico de la CDMX y otras tantas en la alcaldía Xochimilco. De ese total, hubo 79 sanciones, dijo.

El nuevo reglamento incluye seis puntos clave:

-Exhibir a la entrada la carta o menú con medidas mínimas de 35 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo, la descripción de precios de cada uno de los productos que ofrecen.

-La carta o menú que se ofrezca al interior del restaurante deberá corresponder con la exhibida en la entrada.

-Exhibir en un lugar visible del establecimiento las formas de pago que pueden utilizar los clientes.

-Exhibir en un sitio visible los números de contacto de las autoridades, ante quienes los clientes pueden presentar quejas o denuncias por prácticas abusivas o discriminatorias.

-Cobrar únicamente el importe de los alimentos y/o bebidas consumidos, ya que en el precio están incluidos los ingredientes, su preparación, el servicio y el sitio en el que se hace el consumo.

-Informar el precio de cada servicio que ofrezcan al cliente las recomendaciones de consumo.