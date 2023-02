Sheinbaum acusa a la oposición de "campaña de odio" por pintas en la Álvaro Obregón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, volvió a acusar a la oposición de hacer una “campaña sucia, negra y de odio” en su contra, ahora por el hallazgo de pintas en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, gobernada por la panista Lía Limón.

Las imágenes de las pintas acusan: “La tragedia del Metro tiene nombre”. Van acompañadas de cuatro figuras con el que ya es identificado como el perfil de la mandataria local, con su cola de caballo. Cada una lleva las palabras “Negligencia”, “Del Muerto”, “Corrupción” y “Panteón” y la etiqueta “#DeTwitterALaCalle”.

Se pintan las calles de CDMX con hashtag de #DeTwitterALaCalle, reflejo de que el activismo ciudadano no es exclusivo de las “benditas redes sociales” y que el descontento con la actual administración está creciendo de manera exponencial. pic.twitter.com/Txg2tjtkKO — UNE México (@unemexico_) February 3, 2023

Cuestionada esta mañana sobre dichas pintas, la aspirante presidencial acusó:

“Ahí está, que dicen que no hay campaña sucia. Es que están muy desesperados, la verdad, en la ciudad y en el país. No tienen más que el odio como parte de su forma de hacer política. Entonces, campaña sucia, negra, odio, eso es lo que son”.

Cuando no cumplen la ley, las personas encuentran la forma de expresarse.



Veamos a quién culpa de este arte que me topé en la calle, no duden que mande a fiscalía, 300 policías, peritos (tan escasos) y el c5 para perseguirlos o en una de esas al contralor. #DeTwitterALaCalle pic.twitter.com/2uoCeqChq7 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 3, 2023

A la pregunta de que si espera que esas pintas aparezcan en otras alcaldías, dijo: “Pues, probablemente, pero la gente ya no es lo que era en el 2006”.

“La tragedia del metro tiene nombre”



Amanecen bardas con mensaje a #EsClaudiaLaCulpable y llaman a todos los de esta red a iniciar el movimiento hacia la calle.#DeTwitterALaCalle #ReEvolucionCiudadana pic.twitter.com/L0vJtVvr0F — Ricardo (@tucanglez) February 3, 2023

–¿Serían borradas por el gobierno de la Ciudad?

–Sí, probablemente, porque como a cualquier persona, una campaña de odio no debería permanecer. Ya vamos a ver. Ahora que me preguntas, no había… pero no está bien que haya una campaña de odio.

No nos vamos a quedar cruzados de brazos.#DeTwitterALaCalle pic.twitter.com/0n9U1BDiKK — Marietto (@MariettoPonce) February 3, 2023

Sheinbaum Pardo cuestionó: “¿cómo desde la política, un partido político o partidos políticos son los que promueven el odio en la sociedad? No, no estamos de acuerdo”.

Otra barda con Claudia.

La Tragedia de el Metro tiene nombre.

Pásele, pásele Por Observatorio. #DeTwitterALaCalle ?@DeniseMeadeG? pic.twitter.com/7cE5re0RGk — lázaro Ríos (@lzaroRos5) February 3, 2023

Al hacerle la observación de que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, defiende que esas manifestaciones son parte de la libertad de expresión, la mandataria local contestó:

“Valórenlo ustedes. Además, está penado por la Ley Electoral, ni quisiera es un asunto de libertad de expresión, sino de lo que significa legal y penalmente. Pero no voy a discutir con ella, la verdad. El tema aquí es las campañas de odio que hay en la ciudad”.

El pasado jueves 26, el secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano, informó del hallazgo de 13 paquetes con 4 mil volantes impresos de mensajes contra Sheinbaum Pardo, hallados en oficinas de la Dirección de Bienestar de la alcaldía Cuauhtémoc.

En su defensa, la alcaldesa Cuevas se contradijo varias veces al tratar de explicar la existencia de esos volantes y, al final, denunció al gobierno de Sheinbaum por la supuesta “privación ilegal de la libertad” de los trabajadores de la alcaldía y, en arengas en la explanada, gritó: “¿a quién le vamos a partir su madre? A Claudia Sheinbaum!” .