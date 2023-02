Sheinbaum hará nueva gira por las alcaldías para promover la atención prioritaria “333 colonias”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de mañana miércoles, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hará nuevos recorridos por las 16 alcaldías de la Ciudad de México para anunciar la aplicación del programa de atención prioritaria “333 colonias”, así como de las obras públicas que se harán en cada demarcación en el 2023.

El anuncio de las nuevas reuniones masivas de la aspirante presidencial se da a cuatro meses de que recorrió las alcaldías para dar su cuarto informe de gobierno “ciudadano”, en octubre del 2022. A esos eventos, algunos hechos en las explanadas de las alcaldías, asistían miles de personas que vitoreaban a la funcionaria al grito de “¡pre-si-den-ta!”.

En su conferencia de este martes, la mandataria local justificó así la nueva gira por las alcaldías:

“Es para informar. Ya ven que yo voy a territorio muy seguido y, en este caso, me interesa que la ciudadanía conozca qué es lo que vamos a hacer este año y cómo vamos a estar interviniendo… O sea, vamos a hablar de las obras generales que vamos a hacer este año y, en particular, de lo que vamos a hacer y en dónde vamos a intervenir, en qué colonias, barrios, pueblos”.

La morenista acusó que antes de su administración, “la atención que había, más que atención, era una atención clientelar vinculada a la compra del voto. Y nosotros lo que queremos es atender en general a la población y mejorar las condiciones de vida”.

Los recorridos comenzarán este miércoles en Iztacalco a las 17 horas y Venustiano Carranza a las 19 horas, ambas gobernadas por Morena.

Dijo que su secretaria particular, Esthela Damián es la encargada de invitar a todos los alcaldes, incluidos los nueve de oposición; no obstante, comentó que aún no tienen respuesta de todos.

La mandataria local detalló que en esas reuniones se anunciará la recuperación del programa “333 colonias” que se aplicó en 2019, pero que se suspendió para dar atención a la pandemia de Covid-19. Incluye mejora de servicios urbanos, programas sociales, atención médica y otras atenciones en colonias de atención prioritaria.

También se informará sobre obras programadas para hacer Senderos Seguros, así como obras de movilidad e hidráulicas.