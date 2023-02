Giran orden de aprehensión contra un funcionario de la BJ y una gestora por corrupción inmobiliaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una orden de aprehensión contra César “N”, funcionario de la alcaldía Benito Juárez, y Elvia “N”, presunta gestora de la misma, por su presunta participación en los delitos de extorsión y ejercicio ilegal del servicio público, relacionados con presunta corrupción en el sector inmobiliario.

En un videomensaje en el que no se aceptaron preguntas de la prensa, el vocero de la institución, Ulises Lara, dijo que ya solicitó a la Oficina de Interpol México, mediante la Fiscalía General de la República (FGR), la emisión de fichas rojas, así como alerta migratoria para que dichas personas no puedan salir de país, pues cuando los policías de Investigación las buscaron cumplimentarlas, ya no estaban en sus respectivos domicilios.

Explicó que, a raíz de la denuncia penal que hizo una víctima y labores de inteligencia detectaron el modus operandi que usaban estas personas, mismo que consistía en pedir altas cantidades de dinero en efectivo para obtener permisos de construcción en la demarcación gobernada por el panista Santiago Taboada.

Según Lara López, a principios del 2022, la víctima fue a la Ventanilla Única de la alcaldía para presentar una Manifestación de Construcción. Regresó en julio siguiente para preguntar por la respuesta, pero César “N” le dijo que no se podía hacer porque necesitaba “un último acuerdo”.

No obstante, le dijo que éste se podía arreglar con el pago de 82 mil 500 pesos en la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación. Y le dijo que con ese pago quedaría garantizado el trámite y la obra no tendría “ningún problema” de verificaciones ni de protección civil.

Sin embargo, luego le pidieron un monto económico mayor por la presunta falta de constancias de seguridad estructural y el Visto Bueno para los permisos de construcción.

El vocero Lara López mencionó el ejemplo de otra persona a quien en 2019 el mismo César “N” le pidió entre 25 mil y 30 mil pesos para tramitar una Manifestación de Construcción por cada departamento que planeaba construir en un inmueble. Y le dijeron que el dinero tenía que ser entregado en la misma dirección señalada.

La autoridad identificó a Elvia “N”, como gestora o enlace con César “N” para garantizar esos trámites luego del pago.

“Durante el avance de la investigación se pudo confirmar la posible participación de ambas personas con el contacto con las víctimas y como posibles encargados de negociar los recursos económicos para la realización de los trámites”, dijo Lara López.

Como muestra de ello, presentó un audio “que muestra claramente el modus operandi ocupado para extorsionar a empresarios”. Aclaró que ese audio no forma parte de la carpeta de investigación, por lo que era posible reproducirlo.