Alcaldesa panista de Azcapotzalco recibe rechiflas durante la gira de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su segundo día de la nueva gira en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo ante miles de habitantes de Gustavo A. Madero que “venimos a refrendar que ni ustedes ni nosotros estamos solos, que somos uno mismo y que trabajamos por el bienestar de todos”.

Además, pisó territorio gobernado por el PAN, en la alcaldía Azcapotzalco, donde tuvo que acallar rechiflas contra la alcaldesa Margarita Saldaña y aseguró que en esa demarcación ha cumplido sus compromisos.

Noticias Relacionadas Sheinbaum convierte gira de información en alcaldías en mitin político

En el mismo formato de mitin político de ayer, la aspirante presidencial ensalzó la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y el impulso a su proyecto de “Humanismo mexicano”. De vuelta, recibió los gritos de “¡Presidenta!” y los “¡Claudia, te amooo!”.

También reiteró la idea de que su gobierno invierte alrededor de 37 mil millones de pesos en distintos proyectos para mejorar el servicio del Metro capitalino. “Del Metro, se ha dicho mucho, quiero que conozcan de mi propia voz: estamos invirtiendo lo que nunca se había hecho”, dijo y, de paso volvió a prometer que su gobierno va a tapar “todos los baches de la ciudad”.

Azcapotalco

La alcaldía Azcapotzalco fue la tercera demarcación que la morenista visitó en esta nueva gira y la primera gobernada por la oposición. La recibió la alcaldesa Margarita Saldaña en la entrada del parque construido donde antes era un centro de transferencia de basura.

Como ocurrió varias veces en la gira de octubre pasado, la morenista tuvo que salir al paso para calmar la rechifla de la gente a los alcaldes de oposición. Ante el escándalo contra la exdiputada local, tomó el micrófono y dijo: “A ver, ¿hay respeto si o no? Porque yo respeto mucho a la alcaldesa, así que les pido respeto a ustedes también… Podemos coincidir en unas cosas, en otras no, pero cuando se tiene respeto entre nosotros, se gana”.

Ya en su discurso, Sheinbaum aseguró: “estamos aquí para decir ‘cumplimos’ y estamos transformando la ciudad”. Luego, ofreció que su gobierno seguirá con el apoyo a la alcaldía: “Nos vamos a coordinar con la alcaldesa y vamos a hacer un Azcapotzalco mejor”.

Gustavo A. Madero

A territorio maderense, Sheinbaum llegó a recibir el apoyo masivo organizado por los seguidores del alcalde Francisco Chíguil, en una de las demarcaciones donde más es aclamada.

Como ayer le dijeron en Iztacalco y Venustiano Carranza, hoy el alcalde morenista le reiteró el mensaje: “Que no está sola, que cuenta con el apoyo de los maderenses ante la embestida reaccionaria de la derecha y que estamos listos como siempre para la defensa del proyecto que lo hacemos nuestro y lo defenderemos con organización y movilización”.

En un tono de discurso político de campaña, Chíguil aseguró que “el proyecto de la 4T va bien y vamos a continuarlo con su atinada conducción” y le ofreció:

“Haremos un frente común para la defensa de este proyecto que es el proyecto de la gente, que es el proyecto que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que también respalda e impulsa la doctora Claudia Sheinbaum”.

En su turno, Sheinbaum Pardo recordó que en los meses recientes ha visitado la GAM “unas cinco veces” y ahora, dijo, “venimos a refrendar que ni ustedes ni nosotros estamos solos, que somos uno mismo y que trabajamos por el bienestar de todos”.

Ante cientos de maderenses que todo el tiempo la vitorearon, aseguró que en dos meses su gobierno ha reducido 50% el índice delictivo en la zona de Cuautepec, hecho que fue aplaudido y celebrado hasta con matracas y sonidos de patrullas poliacas.

La mandataria local cerró su discurso al recordar las frases del presidente López Obrador: “Seguimos trabajando por el bien de la ciudad y con los principios de la 4t: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Si seguimos esos principios, nunca nos vamos a equivocar, vamos a ir siempre en el camino correcto”.