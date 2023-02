El panista Christian Von Roehrich solicita licencia y el Congreso de CDMX se la niega por "prófugo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, acusado de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidor público, así como de asociación delictuosa, solicitó licencia indefinida para separarse del cargo; sin embargo, el pleno de diputados se la negó por considerar que es “prófugo de la justicia”.

Ayer por la noche, se dio a conocer que el también exjefe delegacional en Benito Juárez envió un oficio a la Mesa Directiva del Congreso para que la licencia indefinida aplicara a partir de este jueves 9 y para que se le tomara protesta a su suplente, Federico Chávez.

La solicitud de Von Roehrich llegó dos meses después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó –el 8 de diciembre del 2022-, que obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los delitos mencionados, presuntamente cometidos cuando fue jefe delegacional en Benito Juárez y vinculados con la investigación de corrupción inmobiliaria en esa demarcación.

La mañana de este jueves, en la sesión ordinaria, el Pleno del Congreso capitalino rechazó la solicitud del coordinador de la bancada del PAN, por 27 votos en contra, 23 a favor y cero abstenciones.

La mayoría de los votos en contra fueron de diputados de Morena y sus aliados, bajo el argumento de que el panista es prófugo de la justicia y que, si se aprobaba la licencia, el Congreso se convertiría en su cómplice y encubridor.

Durante la discusión, acusaron que en esos dos meses, Von Roehrich no ha acudido a los trabajos de Congreso local, aunque en diciembre sí cobró su sueldo; incluso, pusieron en duda la autenticidad de la firma del oficio.

Los morenistas acusaron que la solicitud del panista no comprueba ninguna causa justificada para la separación, además de que no ha mostrado ninguna disposición para atender los requerimientos de la FGJ local, hecho que se convierte en “una evasión de la justicia”.

Desde sus curules mostraron hojas con el nombre del panista y las leyendas “¡Prófugo de la justicia!”, “¿Dónde estás?” y “¡Da la cara!”.

Martha Ávila, coordinadora de la bancada de Morena, aseguró:

“Si fuera el caso de que se va a entregar ante las autoridades, que lo exprese de esa manera y que dé la cara ante la Fiscalía. En ese caso, valoraríamos aprobar esta solicitud. Les recuerdo que la Ley prevé el derecho de los diputados a solicitar licencia y al pleno le concede la facultad de aprobar o no las licencias y aquí hay argumentos de sobra para no concederle la gracia a esta persona de que pueda escaparse y huir de la justicia con la bendición de esta soberanía”.

Por su parte, diputados de oposición alegaron que cualquier legislador tiene derecho a solicitar licencia., Gabriela Salido, del PAN, defendió:

“El artículo 11 del Reglamento (del Congreso local) es muy claro y se refiere al derecho que tenemos todas y todos los legisladores, eso es algo que no podemos o no deberíamos ni siquiera de discutir ni escatimar. Yo no caeré en la vulgaridad de hacer una lista de servidores públicos o delincuentes del grupo mayoritario porque siempre tendríamos esa costumbre aquí de decir quien es peor”.

El panista Ricardo Rubio acusó que la verdadera intención de los morenistas no es que Von Roehrich no obtenga la licencia, sino que “quieren que pierda la calidad de diputado”.

Según el Reglamento interno del Congreso, el Pleno puede llamar al suplente del exjefe delegacional en Benito Juárez si éste acumula cinco faltas en un mismo periodo de sesiones, situación que podría ocurrir el próximo martes14.