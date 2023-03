Analizan cancelar el simulacro de sismo del 19 de septiembre en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se analiza la posibilidad de que el 19 de septiembre no se haga simulacro en la Ciudad de México, a petición de damnificados de los sismos de 1985 y 2017 y sus familias.

“Muchas familias que perdieron a sus familiares en el sismo nos han planteado que no sea el 19. Vamos a hacer el planteamiento, ya lo hicimos a la Coordinadora (Nacional de Protección Civil), pero ella lo tiene que llevar a las instancias y que en todo caso se decida”, dijo.

Por lo pronto, confirmó que el próximo miércoles 19 de abril la CDMX hará el ejercicio como ya lo planteó el gobierno federal.

“Originalmente –si se acuerdan– habíamos dicho al menos tres simulacros al año, pero queremos hacerlos en conjunto con la Federación”, insistió.

La mandataria local recordó que también ha recibido peticiones para que el sonido de la alerta sísmica en simulacros no sea la misma que suena cuando se avisa de un sismo real. Sin embargo, dijo que todavía no hay acuerdo en ello.

“Todavía no hay un acuerdo ahí, porque hay argumentos en uno y en otro sentido. En otro sentido, es de que no haya… quien no se enteró que es un simulacro, que no vaya a vivir una sensación de pánico, de angustia”.

No obstante, agregó que, “al mismo tiempo, hay quien se dedica a la Protección Civil de manera ya más formal, profesional, que dicen que es importante que se dé como si fuera un sismo, tal cual. Entonces lo hemos puesto a consideración y ahí que definan más bien los expertos”.

Por ello, dijo que a principios de abril se dará la información correspondiente.

De paso, comentó que el gobierno local trabaja con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal para que en los teléfonos celulares también pueda sonar la alerta sísmica.

“También se ha trabajado mucho con el gobierno de México, y la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) lo asumió como algo importante, esto que habíamos platicado hace mucho tiempo, de que en los celulares viniera la alarma. Es algo que ya muy pronto va a poder estar listo, la alerta sísmica. Entonces, vamos avanzando”, aseguró.