Denuncian a dos maestros del Colegio Carmel por 20 casos de abuso sexual contra alumnos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de alumnos del colegio Carmel, ubicado en la alcaldía Coyoacán, denuncian 20 casos de presunto abuso sexual de dos profesores contra los alumnos; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) integra una carpeta de investigación y ya obtuvo dos órdenes de aprehensión.

Decenas de padres de familia que han hecho bloqueo de vialidades con el fin de exigir justicia para sus hijos afectados, demandan el cierre del plantel en lo que se realizan las averiguaciones y se detienen a los responsables. Uno de los maestros señalados como presuntos agresores es el de Música, identificado como “Javier”.

Según los padres de los menores afectados, la denuncia penal contra los maestros del colegio fue interpuesta desde enero pasado en la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy. Sin embargo, ante la falta de acciones de las autoridades, ayer cerraron durante varias horas la circulación vehicular en el cruce del Eje 3 Cafetales y la Calzada del Hueso, en la zona de Coapa, al sur de la CDMX.

“Los niños no se tocan, no se violan, no se queman, no se venden y no se matan”, decían las pancartas que los manifestantes mostraron en el bloqueo en demanda de justicia para los menores víctimas.

El colegio Carmel da educación preescolar, primaria y secundaria.

FGJ integra averiguación

Ante la presión del bloqueo, ayer por la noche la FGJCDMX informó que integra una investigación derivada de las mencionadas denuncias en el colegio Carmel. En una tarjeta informativa, reconoció que en enero pasado, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales inició las indagatorias “y desde entonces ha llevado a cabo diversas diligencias para esclarecer los hechos y garantizar el interés superior de la niñez”.

Aunque no lo detalló, según los padres, la primer denuncia fue interpuesta el 17 de enero pasado por el caso de una niña de seis años agredida sexualmente por uno de los profesores. Sin embargo, acusaron, la escuela no les informó de la notificación que le hizo la Fiscalía ni separó al mentor de su cargo hasta el pasado 16 de febrero; por ese hecho, acusan omisión, pues dijeron que el presunto agresor siguió en contacto y puso en riesgo a sus hijos, al menos un mes más.

Según dijo, el agente del Ministerio Público dio intervención al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), además de que personal multidisciplinario de la Dirección General de Atención a Víctimas “brinda atención integral a las familias, con quienes se mantiene en comunicación”.

En tanto, agregó que personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, experto en las materias de medicina, psicología, criminalística y fotografía, entre otras, ha hecho diferentes dictámenes, “con los que ha sido posible obtener diversos datos de prueba”, aunque no mencionó cuáles.

Por último, comentó que detectives de la Policía de Investigación (PDI) ya fueron al Colegio Carmel para entrevistar a posibles testigos y para obtener información electrónica que ya es analizada por el área de Inteligencia de la PDI.

La mañana de este jueves, el secretario de Gobierno, Martí Batres, informó en su cuenta de Twitter que la Fiscalía local ya obtuvo dos órdenes de aprehensión por el caso; no obstante, hasta las 19 horas no se había reportado ninguna detención relacionada con el caso.

Protocolos para seguridad de alumnos: Carmel

En respuesta a las denuncias, el Colegio Carmel difundió una carta en la que aseguró que, desde el momento en que tuvo conocimiento de las denuncias, “puso en operación todos los protocolos para garantizar la seguridad del alumnado y, sobre todo, se apegó a los lineamientos establecidos por la autoridad investigadora, con el objetivo de preservar el sigilo de la indagatoria y los derechos fundamentales de todos los involucrados”.

Agregó que ha “buscado actuar con toda responsabilidad y respeto”, dando a los padres la información que las autoridades le permiten revelar; además de que ha colaborado con éstas para aportar “todos los datos que contribuyan a esclarecer los hechos, así como para evaluar la eficacia de las medidas que el Colegio ha fortalecido para prevenir situaciones como las que se señalan”.

El Colegio Carmel dijo ser el principal interesado en que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias y pidió a los padres “que tengan dudas o incluso señalamientos sobre estos mismos hechos a actuar en el mismo sentido, o a acercarse al personal del Colegio para que sean canalizados con la autoridad”.

Por último, lamentó “profundamente las molestias que esta situación ha ocasionado a nuestra comunidad”. Dijo que trabaja para lograr la regularización total de la operación del Colegio y reiteró su compromiso “para informarles sobre todos los avances de la investigación que nos comparta para estos fines la autoridad”.