Sheinbaum exige a Taboada que explique la "corrupción inmobiliaria" en Benito Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la reiterada acusación del alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, de que la Jefatura de Gobierno y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo persiguen políticamente por su intención de ganar la capital en el 2024, Claudia Sheinbaum dijo que es “falso” y reviró al decir que el panista debe explicar la corrupción inmobiliaria en esa demarcación.

“Lo que él tiene que explicar es la corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez, porque él, más allá de su persona, o sea lo que está diciendo es que hay una persecución política, que es absolutamente falso”, dijo.

Cuestionada en conferencia sobre los señalamientos hechos por el exdiputado local en días pasados, agregó:

“Él lo que tiene que explicar es por qué se inundó el archivo; él tiene que explicar todo lo que ocurrió en todo este periodo en donde hay denuncias de la Fiscalía; él tiene que explicar por qué hay tantos edificios con pisos de más. Eso es lo que él tiene que explicarle a sus gobernados en la Benito Juárez y a la opinión pública, en general”.

De nueva cuenta, Sheinbaum Pardo aclaró que la investigación que hace la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy no es política, sino penal. Taboada “se escuda haciendo esto como un tema político. No, no es un tema político, es un tema penal, y es un tema de afectación a la ciudadanía y a la ciudad”.

Recordó que hay tres personas presas sobre el caso y añadió: “Hay otras personas que tienen orden de aprehensión, si un juez no hubiera reconocido que hay delito, pues nunca hubiera abierto una orden de aprehensión o dado una orden de aprehensión. Entonces, eso es lo que se tiene que explicar en el caso de la Benito Juárez”.

–¿Es investigado como parte de esta corrupción?, le preguntó la prensa.

–No lo sé, tiene que contestarlo la Fiscalía, no tengo yo conocimiento, dijo.

En días recientes, el alcalde Santiago Taboada, quien ha hecho público su interés por abanderar a la alianza opositora para competir por la Jefatura de Gobierno en el 2024, acusó de nueva cuenta que Sheinbaum usa a la FGJ local para perseguir a sus opositores, al ordenar abrir una carpeta de investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito en 2021.

En sus redes sociales, acusó: “Lo que está pasando en la Ciudad de México es muy grave, y no porque se trate de mí, sino porque se está usando la justicia para intimidar a quienes hemos alzado la mano para competir por el Gobierno de la Ciudad. Una medida más que se suma a las acciones contra la democracia que desde el gobierno Federal y desde el gobierno de la CDMX han emprendido para tratar de quedarse a la mala”.

El panista reveló que presentó un juicio de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la capital de país, para reclamar sobre la obtención de datos bancarios, los cuales fueron confirmados por las autoridades.