Sheinbaum rechaza debate de corcholatas: solo “le damos fuerza a los adversarios”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Debatir entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena no ayuda a la unidad del partido y sí, en cambio, le da fuerza a los adversarios, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Así evadió de nuevo contestar a las declaraciones que ha hecho su contrincante, el canciller Marcelo Ebrard, en entrevistas con medios de comunicación y durante las presentaciones de su libro “El camino de México”.

Cuestionada en conferencia sobre las críticas que ha hecho el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el camino rumbo a la definición de la candidatura presidencial morenista, la mandataria local dijo:

“No voy a entrar a un debate, porque no creo que nos ayude. Siempre he hablado de la unidad por encima de todo y creo que entrar a un tema entre nosotros, lo único que abona es en contra de esa unidad”, expuso.

Reiteró que “lo único que ocurre cuando nosotros entramos a un debate es que le damos fuerza a los adversarios”.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, Sheinbaum Pardo refrendó su confianza en que en el partido Morena “se van a hacer bien las cosas”, respecto a las fechas de las encuestas y del momento en que los aspirantes deberán dejar sus cargos.

La prensa preguntó si las declaraciones del canciller afectan la unidad de Morena, a lo que contestó:

“Cada quien tiene su manera de declarar, su manera de dar sus declaraciones, y de mi parte, y creo que es lo que tenemos que hacer todos, es, por encima de todo, buscar la unidad”.

Sheinbaum Pardo subrayó que “este no es un proyecto personal, es un asunto de un proyecto político de transformación. Lo que todos queremos, que somos parte de este movimiento, es que continúe la transformación, que no haya regresiones, que no haya marcha atrás. Por esa razón, lo más importante es el debate de los proyectos de nación, no el debate sobre temas que considero que son menores”.

“Falso, uso de recurso público”

Entre los señalamientos que ha hecho Ebrard Casaubon está el que no hay un “piso parejo” y que Sheinbaum tiene el “aparato de publicidad” del gobierno capitalino –como lo publicó el diario "La Jornada"–, lo que hace injusta la contienda.

Enfática, contestó: “Es falso que se esté utilizando algún recurso público en cualquier promoción. Es ilegal, siempre hemos estado en contra de eso y no lo vamos a hacer”.

La mandataria local añadió que para 2023, su gobierno destinó 200 millones de pesos para el rubro de “promoción y publicidad” del gobierno de la ciudad. “Eso es lo que está establecido para este año, para que se conozca”, agregó.