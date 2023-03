Magistrada confirma irregularidades en la elección de la presidenta del TJACDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México (TJACDMX) afirmó que el decano José Raúl Armida y Estela Fuentes Jiménez, violaron la ley para que la última de ellos resultara electa como presidenta de la institución.

En el amparo tramitado por la magistrada Xóchitl Alejandra Hernández Torres contra la elección de Estela Fuentes como presidenta del TJACDMX, la también integrante del Pleno de la Sala Superior del TJACDMX, Mariana Moranchel Pocaterra, reconoció que sus compañeros incurrieron en irregularidades durante la sesión del pasado 9 de enero.

En su demanda, la magistrada Hernández Torres afirmó que ella planteó un impedimento de Estela Fuentes para ser electa presidenta del TJACDMX, mismo que ni siquiera fue sometido a discusión del Pleno, en consecuencia, señaló a todos los integrantes del cuerpo colegiado como autoridades responsables.

La magistrada Moranchel Pocaterra rindió su informe al juez Octavo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, en el que reconoció que el acto reclamado es cierto, pero afirmó que ella no pudo hacer nada para evitar la elección de Fuentes Jiménez, cercana a la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

“El Magistrado Decano no sometió a la consideración y votación del Pleno General el aludido impedimento, desestimando la solicitud de la quejosa, limitándose a conceder el uso de la palabra a los integrantes del Pleno General que así lo solicitaron, sin que la totalidad de los magistrados hubiere intervenido, procediendo exclusivamente a recoger la votación para elegir al candidato que ocuparía la Presidencia del Tribunal”, señaló la magistrada.

“De manera que la suscrita no estuvo en posibilidad de hacer uso de la voz para haber verificado lo que señala la quejosa, pues correspondía al Magistrado Decano, como parte del desarrollo de la sesión, someter a votación lo relativo al impedimento”.

Proceso informó en su edición 2411 que el argumento de la magistrada Xóchitl Hernández fue que Estela Fuentes Jiménez ocupó el cargo de presidenta interina (provisional) cuando Yasmín Esquivel Mossa fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, en el año 2019.

Y que la Ley Orgánica del TJACDMX establece que, si un magistrado que ocupó la presidencia de manera provisional busca ocupar el cargo de manera definitiva, puede hacerlo para el periodo inmediato siguiente al que ocupó de modo interino, mientras que en cualquier otro caso la reelección está prohibida.

Es decir, que si Estela Fuentes buscaba la presidencia de la institución de manera definitiva, debió postularse para el periodo 2020-2022.

Por ello, la magistrada Moranchel indicó al juez de amparo que tanto Armida Reyes como Fuentes Jiménez “no se condujeron de acuerdo con los deberes constitucionales” que tienen como integrantes del Tribunal.

“Estela Fuentes Jiménez, a sabiendas de la existencia del impedimento planteado por la quejosa y sin proponer al magistrado decano la resolución del mismo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, aceptó y protestó el cargo de presidenta de este órgano jurisdiccional, en contravención a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México”, citó.

Fuentes Jiménez fue compañera de generación de Yasmín Esquivel en la Universidad (Proceso No. 2410) y en el año 2012 llegó como magistrada de la ponencia 8 de la Tercera Sala del Tribunal, apoyada por la ahora integrante de la SCJN, pese a que no cubría los requisitos para ocupar el cargo, pues toda su experiencia profesional era en materia penal y no administrativa y fiscal, como lo exige la ley.