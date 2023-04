Indignada, Sandra Cuevas reclama en entrevista que le llamen “señora”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).­- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio el cortón a una entrevista radiofónica con Adriana Pérez-Cañedo cuando, molesta por los cuestionamientos, calificó una ofensa que la comunicadora la llamara “señora”.

El audio de la conversación transmitida en el espacio de Pérez-Cañedo en Enfoque Noticias este viernes se viralizó provocando burlas y comentarios en redes sociales. El momento bochornoso ocurrió cuando la conductora abordaba un tema que ha desatado polémica por una medida adoptada por la entrevistada.

Se trataba de conocer su respuesta a las críticas por el cierre de la Plaza Giordano Bruno, un espacio público que, bajo pretexto de una remodelación, echó a la calle a decenas de migrantes extranjeros solicitantes de refugio. El lugar se había convertido en sitio de pernocta, pues se ubica a unos pasos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El tono de la entrevista subió pues Cuevas, cercada por el cuestionamiento, consideró que la entrevistadora la interrumpía. Pérez-Cañedo le reviró:

“¡Vaya! Pero qué carácter señora. Yo la estoy entrevistando para hacerle algunas preguntas. Si no las quiere contestar pues mejor no me hubiera tomado la llamada”.

Cuevas había tratado de evitar los cuestionamientos redirigiendo la conversación a una supuesta campaña lanzada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien decidió usar el asunto de la plaza Giordano Bruno para distraer la atención del gasto erogado para el concierto de la artista española Rosalía. Ante el comentario citado de la conductora, Cuevas reaccionó:

–Yo creo que le estoy hablando con mucho respeto…

–Yo también señora –atajó Pérez-Cañedo

–… no tiene por qué dirigirse conmigo de esa forma… --expresó Cuevas.

–Yo también señora, con todo respeto le estoy hablando… –se empalmó la comunicadora.

–… mire, me llama usted señora, me está interrumpiendo, me habla usted de una forma grosera –decía Cuevas mientras Pérez-Cañedo reía tratando de serenar la situación.

–… veamos hacia delante, veamos hacia la construcción de un país. a mi no me gusta confrontarme, no me gusta perder el tiempo en este tipo de situaciones. Yo le dejo claro a usted, a su auditorio, a México y a la Ciudad de México que yo vengo a construir, vengo a trabajar –se impuso Cuevas.

Siguió:

“No me vengo a pelear con nadie porque a mí mis papás no me educaron para pelearme, no me educaron para bajarme de nivel. Me educaron para construir y eso es lo que estamos haciendo en la alcaldía Cuauhtémoc. Yo le agradezco su tiempo, su espacio y le voy a pedir por favor que cuando se dirija a mi lo haga con respeto porque yo la respeto a usted”.

–¿Ya terminó señora? –preguntó Pérez-Cañedo.

–Sí, adelante… -invitó a seguir Cuevas.

–No, ya no tengo nada qué decirle.

–Muchísimas gracias, señora –remató la alcaldesa y cortó.

El intercambio fue objeto de atención en redes sociales, especialmente en Twitter, donde “Señora” se volvió tendencia, aunque el asunto de los refugiados y su expulsión de la Giordano Bruno quedó fuera de la discusión.