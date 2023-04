Corrupción inmobiliaria: empresario narra el modus operandi de exdelegado de Benito Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un empresario inmobiliario reveló el modus operandi que presuntamente usaba el entonces jefe delegacional Christian “N”, actualmente prófugo de la justicia, en beneficio propio como parte del fenómeno de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.

En un videomensaje en el que no se aceptaron preguntas de la prensa, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, explicó que, derivado de la aplicación de un criterio de oportunidad, la FGJ local obtuvo la declaración de “un importante desarrollador inmobiliario” que explicó el modus operandi de la red de corrupción en el sector bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez. Y aunque pidió reservar su nombre, autorizó mostrar la grabación de la declaración.

Luego, recordó que en la investigación sobre el caso, suman más de 130 inmuebles que violan el uso de suelo y tienen diversas irregularidades; han sido detenidas y vinculadas a proceso seis personas por enriquecimiento ilícito y/o ejercicio indebido del servicio público y están pendientes por realizar cinco órdenes de aprehensión, entre ellas, la del exalcalde y exdiputado local del PAN, Christian “N”, y el exdirector general de Planeación, Desarrollo y Participación, Víctor “N”.

Según dijo, en el 2015, él y sus socios vieron una oportunidad de negocio en un predio ubicado en avenida Popocatépetl, colonia Santa Cruz Atoyac, –lo que hoy es City Towers Green Black–, por lo que se reunió con servidores públicos de alto nivel en Benito Juárez.

El entonces jefe delegacional, Christian “N”, dijo, “nos informó que nos apoyaría en todo lo que necesitáramos y que los detalles de esta nueva relación comercial serían a través de su operador financiero y cercano colaborador, el señor arquitecto Nicias… quien posteriormente se convertirá en director de Obras de la que es la alcaldía Benito Juárez y con quien yo tuve tratos en varias ocasiones para los diversos trámites administrativos”.

El empresario agregó que en diciembre de ese año, ambos funcionarios lo citaron en la sede de la delegación para hablar sobre la instalación de una pista de hielo en la explanada del inmueble. Fue ahí donde le pidieron un pago de 820 mil pesos que pagaron el 16 de diciembre a Nicias René “N” “en propia mano”, a cambio “de que las cosas fluyeran correctamente” entre la delegación y el proyecto inmobiliario.

Según el empresario, en marzo de 2017, fue citado en el edificio de la alcaldía para “comentar la ampliación de la manifestación de la construcción” de dicho proyecto. Detalló que, sobre el proyecto de edificación inicial, se habló de 784 departamentos, no de los 752 originales, es decir, 32 más. Y Christian “N” pidió dos de ellos.

“En dicha reunión, el delegado… me manifestó su intención de adquirir dos departamentos del proyecto que estábamos desarrollando, a lo cual dije que estaba de acuerdo, que con gusto se lo vendíamos y me dijo que no tenía dinero y que el modo de comprarlo era que le diera trabajo a su constructora, pero que cuando el proyecto estuviera más avanzado, que el nombre de la empresa nos sería comunicado posteriormente por parte del señor René… para que a través de dicha persona moral se realizaran los pagos de los trabajos, que no podrían ser realizados, pero que sí serían llevados a cabo”, dijo.