Godoy participa en cumbre de fiscales en EU y habla sobre el impacto del fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, viajó a Pennsylvania, Estados Unidos, para participar en la Cumbre Binacional de fiscales México-Estados Unidos, en la cual compartió cómo esa institución combate el crimen en la capital.

La reunión se realizó los días 17 y 18 de abril en la ciudad de Philadelphia, según informó la dependencia local en un comunicado.

Godoy Ramos, considerada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como “la mejor fiscal del país”, fue invitada a la Cumbre junto a 16 fiscales generales de México y 18 de Estados Unidos.

El encuentro binacional se centró en dos temas generales: “cómo los fiscales generales pueden manejar los casos de manera efectiva y el impacto del fentanilo en sus países, la construcción y fortalecimiento de lazos entre fiscalías y procuradurías para combatir el crimen transfronterizo, la toma de decisiones, cómo investigar y enjuiciar casos de manera efectiva”.

Según la FGJ local, “debido a que el fentanilo fue uno de los temas centrales, los organizadores dedicaron una sesión acompañada de expertos, con el objetivo de que las y los fiscales generales de ambas naciones contribuyeran a la discusión con sus puntos de vista e intercambio de experiencias”.

También se habló del proyecto “Herramienta Proceso de Mapeo de Diagnóstico que da información sobre cómo y en qué contexto, los fiscales/procuradores generales estatales mexicanos toman decisiones clave a lo largo del proceso de justicia penal y los factores que influyen en esas decisiones; esto incluyó tres aspectos de política pública: normativo, institucional e individual”.

Además de la titular de la FGJCDMX, a la reunión fueron convocados los fiscales y procuradores generales de Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

De parte de EU participaron los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, Maine, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Mariana Islands, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Tennessee, Texas y Utah.