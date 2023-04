Sheinbaum se deslinda del frente feminista que apoya su candidatura presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ella no promovió la creación del Frente Nacional de Mujeres que el martes pasado anunció que impulsará su candidatura en Morena rumbo a la elección presidencial del 2024.

“La verdad es que no es algo que nosotros estemos promoviendo, sino mujeres que, naturalmente, dado que soy mujer, se manifiestan a favor de que pudiera yo ganar la encuesta en el partido”, dijo.

En conferencia, luego de supervisar obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la prensa le preguntó si ha tenido contacto con las integrantes de dicho Frente; así contestó:

“No, la verdad lo conocí por el periódico. Algunas de ellas me han pedido reuniones. No he tenido oportunidad de verlas, pero en realidad es algo que ellas tomaron la decisión de hacer y agradezco”.

Sheinbaum Pardo aclaró que “no podemos hablar de candidaturas porque si no el INE nos sanciona, no son los tiempos electorales. Como hemos dicho, vamos a participar en la encuesta de nuestro partido”.

El deslinde de la aspirante presidencial sobre dicho Frente es similar al que hizo meses atrás respecto a las pintas en bardas y espectaculares que han aparecido con la frase “#EsClaudia” y su silueta de perfil.