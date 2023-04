Sheinbaum niega que haya zona VIP para el concierto de Rosalía; condena uso político

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que en el Zócalo haya zona VIP para ver el concierto gratuito de Rosalía y aseguró que “está mal” que se quiera hacer uso político del evento masivo programado para la noche de este viernes.

La aspirante presidencial agradeció a la cantante catalana y a la empresa Ocesa por la gratuidad del concierto y pidió a los asistentes estar atentos a la información que se dé en las pantallas gigantes sobre el cupo del Zócalo.

En conferencia, Sheinbaum Pardo aclaró que para el concierto de Rosalía en la mayor plaza pública del país “no hay zona VIP, es un espacio público sin excepciones, es gratuito para todos”.

Ayer, en redes se difundió la foto falsa de un boleto para el concierto que se ofertaba en mil pesos y que tenía menciones y logos de supuestos grupos de apoyo a Sheinbaum.

Cuestionada al respecto, la mandataria local dijo:

“Más allá de que tendría que revisarse quién fue y cómo fue, ¡está muy mal! Los conciertos son gratuitos, son de la Ciudad y para la Ciudad. El gobierno pone a disposición el Zócalo, como se ha hecho en muchas ocasiones, afortunadamente ahora artistas de primer nivel quieren venir al Zócalo de la Ciudad de México”.

E insistió: “Este un concierto de la Ciudad para la Ciudad. Nadie puede hacer un uso político de esto. Nadie, absolutamente nadie. Eso está mal, es un concierto, es alegría de las y los jóvenes, los niños, las familias”.

Sheinbaum Pardo agradeció a Rosalía y a la empresa Ocesa por informar ayer en un comunicado que ésta no cobrará por la presentación masiva en el Zócalo y no quiso entrar al debate con opositores –entre ellos, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas- que criticaron que el concierto le costaría a los capitalinos miles de pesos.

“No me voy a meter en la política. Como lo he dicho, es la alegría de la Ciudad es el derecho a la cultura, a tener acceso a una artista tan completa y tan importante como Rosalía, que no tengan que pagar por el boleto, muchísima gente que no tiene esa posibilidad va a venir hoy al Zócalo. Siempre nuestro agradecimiento a los artistas por lo que le regalan a la Ciudad”.