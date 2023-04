Mujer denuncia acoso sexual en baños mixtos del Departamento Studio Bar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer denunció que fue víctima de acoso sexual en los baños mixtos del Departamento Studio Bar, ubicado en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Además, acusó que los empleados del establecimiento encubrieron al responsable, presunto empleado de una empresa de seguridad privada, y la revictimizaron.

“Ayer viví acoso sexual en DEPARTAMENTO y, además, REVICTIMIZACIÓN por parte del EQUIPO DE SEGURIDAD. Me da mucha ansiedad escribir y publicar esto, pero no quiero quedarme callada y quiero alertar a morras para que no pasen por esto”, escribió @AbrilJuaRi.

De acuerdo con la denuncia que hizo en su cuenta de Twitter, en la que incluyó fotos del video del presunto agresor, los hechos ocurrieron la noche del sábado 1 de abril, alrededor de las 20:50 horas en el bar ubicado en la avenida Álvaro Obregón 154.

“Entré al baño y al pararme para subirme los pantalones, vi que la persona del baño de a lado metió su teléfono por la parte de abajo a mi baño (sosteniéndolo). Cuando me di cuenta me shockee y lo único que hice fue empujarle el celular con el pie. No salí enseguida. Me paralicé”, escribió la denunciante.

Según el relato, la joven y su amiga denunciaron el hecho con un empleado del bar y éste llamó al gerente y a trabajadores de seguridad. Les dijeron que iban a revisar la videocámaras.

“En esos primeros momentos me trataron bien, me dijeron que iban a revisar las cámaras para agarrarlo y que no se iba a quedar así”, dijo.

Varios minutos después, tras insistir en saber el contenido de los vídeos, les dijeron que vieron entrar y salir a un sujeto antes que la joven.

“¿Qué quieres hacer, mi amor?”

Les enseñaron los video donde ve agresor que salió caminando “muy rápido” y se fue. Primero les dijeron que era un cliente, pero luego se las cambiaron al decirles que era un empleado de seguridad del lugar. Entonces, negaron la acusación con el argumento de que los empleados no llevan consigo su teléfono mientras están trabajando, porque se los retira el jefe.

El trato comenzó a cambiar, pues el que parecía encargado de seguridad del lugar le alzó la voz y le dijo que ya había llamado a la policía, pero no era cierto. Además, el sujeto la llamó “mi amor”.

“Yo lo reviso, mi amor. Yo tengo una cámara donde el personal entra y se anota… Por eso, ¿qué quieren hacer? Yo te pregunto a tí, ¿qué quieren hacer? Ya mandé traer al elemento otra vez y a la patrulla, ¿A qué procedemos ahora?”, se escucha en un video que ella grabó.

En la primera foto es el momento en el que me volteo hacia ese lado y con el pie le empujo el celular. Evidentemente no se alcanza a ver, pero se ve la dirección de mis pie/cuerpo. En la segunda foto es cuando sale EN CHINGA. pic.twitter.com/dcd0Sy9FXE — Abril JuaRi (@AbrilJuari) April 3, 2023

Al final, les entregaron los videos y se retiraron del lugar. En el hilo de la denuncia, la joven publicó una imagen donde se ve a un sujeto a quien identifica como el agresor. Y asegura que “Roberto, el subgerente”, le dijo que era empleado de la empresa HORST de seguridad privada.

Al final, la joven agredida escribió: “Publico esto para alertar a otras mujeres: NO ESTAMOS SEGURAS. Ya lo sabíamos, pero este es un recordatorio. por favor, si pueden evitar ir a DEPARTAMENTO, háganlo, pues aunque la empresa de seguridad fuera “privada” y no fuera parte del equipo de DEPARTAMENTO, deberían de asegurarse de que tengan PROTOCOLOS con perspectiva de género y que traten dignamente a las mujeres y a cualquier cliente que esté denunciando una situación”.

Ante la denuncia, la cuenta de Twitter Unidad de contagio del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) le contestó “Buen día @AbrilJuari la seguimos atendiendo por mensaje directo”.

En enero pasado, dicho establecimiento comercial estuvo en polémica, pues se denunció que un joven fue drogado en su interior y sus agresores lo dejaron semidesnudo, sin dinero y hasta sin tenis en un taxi y con signos de abuso, de acuerdo con la denuncia CUH-7/0072.