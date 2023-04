Trabajadores de La Polar demandan reapertura; “la ciudadanía decidirá”: Sandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadores del restaurante “La Polar” se manifestaron en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc para pedir a la alcaldesa, Sandra Cuevas, que permita la reapertura del sitio que su gobierno clausuró el 9 de enero, luego de que el comensal Antonio Monroy murió a consecuencia de la golpiza que le dio personal del establecimiento.

La edil, quien primero dijo que se encargaría de que el restaurante no volviera a abrir, este lunes ofreció revisar la petición, pero aseguró que la decisión se tomará en una consulta ciudadana y que hasta el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) podría apoyar.

El pasado 21 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) retiró los sellos de aseguramiento ministerial del restaurante que colocó el 8 de enero, cuando ocurrió el homicidio. Sin embargo, la alcaldía dijo que mantendría el estado de clausura, debido al procedimiento administrativo que se seguía en el lugar.

Las personas que acudieron a la manifestación este lunes, identificadas como meseros, cocineros y músicos de “La Polar”, ubicada en la colonia San Rafael, llevaron pancartas qe decían “Todos somos La Polar, nuestro trabajo es tan honesto como el de usted” y “Alcaldesa, ayúdenos a recuperar nuestro empleo, por favor”.

Los empleados iban encabezados por la propietaria del lugar y su representante legal del establecimiento, quienes fueron recibidos por Cuevas Nieves en su oficina de la alcaldía.

Sin embargo, afuera en la explanada, ante los trabajadores, dijo que dio “la instrucción de clausurar La Polar, debido a la muerte de una persona”. Agregó que el lugar no ha sido reabierto porque ella tiene “una forma distinta de gobernar y enfocada a erradicar la corrupción”.

Luego, cambió el discurso que dijo hace tres meses: “Quiero pedirle a todos los habitantes de la Ciudad y de la Cuauhtémoc a que me ayuden a tomar esa decisión porque no es una decisión que quiera tomar yo sola, aunque debo decir que jurídicamente se puede abrir, pero creo que es un tema más de orden moral, pero si quiero que esa decisión me ayuden a tomarla todos los que conocen La Polar, los que alguna vez fueron y los que saben qué pasó ahí”.

Cuevas agradeció que la manifestación fuera pacífica, pues “ya saben que a la mala y por la fuerza no funcionó. Deben entender también que se debe cuidar a los habitantes de la alcaldía, no importa si ese lugar tiene muchos años abierto, si se comete una irregularidad se debe sancionar. Así de sencillo, todo debe estar en orden”.

De acuerdo con la alcaldía, Sandra Cuevas se comprometió a revisar el caso, pero reiteró que “será la ciudadanía quien decida”.