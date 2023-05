Bardas con propaganda de las “corcholatas” presidenciales ya no serán borradas: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las bardas pintadas con frases alusivas a las “corcholatas” presidenciales en la Ciudad de México ya no serán borradas por personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), “para que no se preste a ninguna cosa”, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

A principios de semana, promotores de la candidatura del canciller Marcelo Ebrard denunciaron que personal de dicha dependencia borraba las pintas alusivas a éste que ya comenzaron a aparecer en calles de la capital.

La mañana de este jueves, cuestionada sobre el tema, la mandataria local negó que ella haya ordenado borrarlas, sino que son trabajos cotidianos urbanos.

“De ninguna manera yo emití instrucción en este sentido. De hecho, hablé con el secretario de Obras, él tampoco sabía. Son acciones que normalmente hace la Secretaría de Obras a través de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos de pintar la ciudad cuando encuentran, desde grafitis, hasta pintas de distinto tipo”, explicó.

Incluso, con un tono de risa, comentó que “borraron de todos, incluida algunas pintas que se referían a mi persona”.

Sheinbaum Pardo dijo que instruyó al titular de la Sobse, Jesús Esteva, que sin importar los nombres, esas pintas no sean borradas, sino que permanezcan. “Ya les pedí que, para que no se preste a ninguna cosa, que no se borren y que puedan permanecer”.

La prensa le preguntó si esas bardas no violan la Ley Electoral, a lo que respondió:

“Tendría que emitir el Instituto Electoral (de la CDMX) si hay alguna prohibición. Nosotros no podríamos determinarlo, pero no hay una instrucción de este tipo de que se borre alguna pinta de algún tipo, sino más bien fue el trabajo normal”.

Y reiteró: “Ya le pedí al secretario de Obras que se mantengan para que no se preste a algo”.

En la CDMX, además de las bardas que promocionan a Sheinbaum Pardo y a Ebrard Casaubón para la candidatura presidencial de Morena, también hay las que aluden a posibles candidatos a la Jefatura de gobierno.

De Morena hay bardas con el nombre de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, y Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. De la oposición, hay bardas de los alcaldes del PAN, Lía Limón, de Álvaro Obregón; y Santiago Taboada, de Benito Juárez.