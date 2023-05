En la CDMX “no es nuevo” que se asegure fentanilo, dice García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Ciudad de México sí ha habido aseguramientos de fentanilo, aunque no en “muy grandes” cantidades; por lo que no es un hecho nuevo, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

“Ha habido algunos aseguramientos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en donde nosotros hemos ido en apoyo. No hemos tenido aseguramientos muy grandes en la ciudad, pero sí tenemos mesas de inteligencia y coordinación diarias con el gobierno federal para estar alertas a este delito”, dijo en conferencia.

El jefe de la policía capitalina detalló que, principalmente, lo que se comercializa en la CDMX “es cocaína, mariguana, la droga conocida como ‘piedra’ etcétera, pero todavía de fentanilo no hemos tenido aseguramientos importantes en la ciudad”.

Cuestionado sobre si preocupa a la SSC que ya hagan aseguramiento de esta droga en la capital que causa graves efectos a la salud de los consumidores, respondió:

“Siempre, más que preocuparnos, nos ocupa cualquier tipo de droga o situación que genere violencia en la Ciudad de México. No es la primera vez que se asegura. Hace cuatro años también se aseguró en la Ciudad de México. Yo creo que no ha habido un año en el que no se asegure cualquier tipo de droga en la ciudad”.

Y aclaró que el aseguramiento de esta droga no es algo nuevo: “No es algo que esté pasando en los últimos meses o el año pasado, aquí lo importante son las cantidades de droga que aseguramos y el problema que genere violencia en la Ciudad de México. Entonces, más que preocuparnos una droga en específico nos preocupa cualquier tipo de sustancia que ponga en peligro a los jóvenes o que ponga en peligro la seguridad de la ciudad”.

La producción y consumo de fentanilo en México ha sido un tema constante de seguridad nacional expuesto en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y en la relación bilateral con Estados Unidos.