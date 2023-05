Acuerdan que se podrán mover los autos en choques "lamineros" para no entorpecer tránsito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (IMSS) anunciaron un convenio para que, en caso de choques conocidos como “lamineros”, los autos involucrados puedan moverse del sitio del percance para no entorpecer el tráfico mientras esperan la llegada de los agentes de su aseguradora, sin que pierdan el beneficio de la reclamación por daños.

En conferencia, las autoridades explicaron que esta nueva medida aplicará a más tardar el miércoles 17 para los incidentes de tránsito menores en los que no haya personas lesionadas, que los conductores no estén bajo los influjos del alcohol o drogas y que no haya daños al mobiliario urbano o la vía pública. La medida aplicará para todas las aseguradoras.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que 80% de los choques en la CDMX son menores y que, con esta medida, los autos involucrados “ya no estorbarán la vialidad, se pueden quedar o se puedan mover a un lado, puede seguir la circulación y ellos esperan a que lleguen las aseguradoras. Esto es algo muy bueno porque disminuye el tránsito”.

Añadió que la Semovi y la AMIS impulsarán una campaña para informar a la ciudadanía sobre este nuevo procedimiento. Además, los elementos de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) podrán orientar a los conductores.

Andrés Lajous, secretario de Movilidad (Semovi), subrayó que este protocolo es para liberar la vialidad en los “choques lamineros” y resguardar la seguridad de los involucrados, además de mitigar los riesgos de accidentes mayores.

El convenio también incluye el intercambio de información entre la Semovi y la AMIS, para verificar la condición de los seguros. Para ello, se reformará el artículo 54 del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Importante uD83DuDC40



Con esta nueva disposición, no afectará la atención y pago por parte de las aseguradoras.



Sólo en estos casos, NO se podrá mover el vehículo cuando uD83DuDC47 pic.twitter.com/TsxxNOYsGW — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 15, 2023

Juan Patricio Riveroll, presidente de la AMIS, explicó que con esta nueva medida “daremos impulso a un protocolo que agiliza la atención de percances viales, de percances menores, cuando no hay heridos o daños en la infraestructura vial. Con estas acciones se favorece, no solo el tiempo de atención de los accidentes, además se contribuye a garantizar la movilidad segura del transporte público, los servicios de emergencia que se ven afectados cuando un accidente vial obstruye la circulación”.