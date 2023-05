Ayline Rubí va al MP y reitera que no sufrió delito alguno ni fue subida a una patrulla de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de cinco semanas de que fue vista físicamente por última vez en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ayline Rubí, de 17 años, se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para reiterar que su ausencia fue voluntaria, que no fue víctima de ningún delito y que no fue privada de su libertad en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En un videomensaje en el que no se aceptaron preguntas de la prensa, el vocero de la FGJ local, Ulises Lara, informó que la joven de 17 años se presentó ayer ante el Ministerio Público para reiterar “que su ausencia fue voluntaria, que no fue víctima de delito alguno y, lo más importante, que no fue privada de su libertad a bordo de una patrulla, como se aseguró en algún momento”.

El pasado 2 de mayo, en redes sociales se difundió un video en el que se observaba a Ayline Rubí, con otras dos personas, cuando subía a una patrulla de la SSC. En ese momento ya había sido reportada como desaparecida con una Alerta Amber, pues su familia dijo que la vieron con última vez el 13 de abril en calles de la colonia Del Bosque, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al día siguiente, sus familiares y amigos realizaron un bloqueo en la avenida Montevideo para exigir la aparición con vida de la joven.

El jueves 3, Ayline Rubí Jiménez Huerta, subió a sus redes sociales un video en el que asegura que está bien, que no fue secuestrada y que su ausencia fue voluntaria.

Luego de 20 días de que su familia no sabía de su paradero, la joven Ayline Rubí Jiménez Huerta, de 17 años, subió a sus redes sociales un video en el que asegura que está bien. El caso se viralizó en redes sociales luego que su mamá denunció que fue subida a una patrulla. pic.twitter.com/1QGibbVY4L — Proceso (@proceso) May 4, 2023

Hallan cadáver de Miguel Ángel

En otro caso, el vocero Ulises Lara informó que personal de la FGJCDMX localizó el cuerpo de Miguel Ángel, operador de una aplicación de transporte público, quien fue visto por última vez el pasado 3 de mayo en la colonia Barrio San Antonio, alcaldía Iztapalapa. El cadáver fue abandonado en inmediaciones de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

Dijo que en la investigación de este caso tienen “una investigación sólida, con avances por demás relevantes sobre la identidad y movilidad de quienes posiblemente participaron en los hechos, que en su momento daremos a conocer”.

El funcionario expresó sus condolencias y “toda nuestra solidaridad” a la familia de la víctima.

Localizan a Itzel Erika

En el mismo mensaje, Ulises Lara informó que personal de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas localizó a la menor Itzel Erika, de 17 años, vista por última vez el pasado 12 de mayo en la colonia Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero.

Agregó que, como parte del protocolo en estos casos, tras la localización de la menor “se aplican diferentes evaluaciones médicas y psicológicas a fin de corroborar que la adolescente se encuentra en buenas condiciones de salud, tanto física como emocional”.