Descartan cierre de la terminal Pantitlán de la Línea 9 del Metro como pidió el sindicato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) realizó estudios en la zona de la terminal Pantitlán de la Línea 9 del Metro, y determinó que no es necesario su cierre, como lo pidió el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, pues con los refuerzos que le colocaron está en condiciones de seguridad para operar, dijo su titular, Jesús Esteva.

“Vamos a buscar es explicarles y mostrarles todos los estudios que se hicieron, para que vean que está en condiciones de seguridad”, dijo en conferencia al término de un recorrido de supervisión de las obras de rehabilitación de la Línea 12.

-¿No es necesario cerrar la Línea 9, secretario, como demanda el sindicato?

-No, no. De acuerdo a la información y a los estudios que hicimos, no es necesario.

Esa fue la respuesta del funcionario, luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) propuso suspender el servicio en dicha estación por el problema “de la estructura” y por el riesgo “latente de un descarrilamiento en cualquier momento”.

En un comunicado, el Sindicato insistió en el establecimiento de una solución “integral, segura e inmediata” respecto a la problemática estructural que hay en las líneas 1, 5 y 9 del Conjunto Pantitlán, pues “se expone a un riesgo latente la seguridad de los trabajadores, usuarios equipos de Instalaciones Fijas y Material Rodante”.

Luego, propuso como medida de seguridad la suspensión del servicio de la Terminal Pantitlán de L-9, “toda vez que además del problema de la estructura, los aparatos de vía están deteriorados y NO hay posibilidad de repararlos debido a la falta de refacciones como piezas moldeadas, agujas, balastos y durmientes, para su mantenimiento; además de que existe el riesgo latente de un descarrilamiento en cualquier momento”.

Según el Sindicato, el “apuntalamiento temporal del sistema de trabes de la estación Pantitlán de línea 9, se realiza de forma errónea, específicamente en el claro del cajón donde se encuentra la línea 5, que actualmente realiza una empresa externa y la Secretaria de Obras de la CDMX, además de que No se tomó en cuenta a los expertos Trabajadores del STC”.

Los trabajadores agregaron que los trabajos hechos hasta ahora no son “una solución integral al problema estructural que existe en el Conjunto Pantitlán, además de cancelar una vía de circulación de trenes, con el riesgo de que al ocurrir alguna avería en los aparatos de cambio de vía, bloquearía la entrada y salida de los trenes, con lo que se inhabilitaría el servicio de usuarios en la línea 9”.

Es segura: Sobse

Este lunes, el titular de la Sobse, Jesús Esteva, fue cuestionado por la prensa sobre la propuesta del Sindicato de cerrar la estación terminal Pantitlán para hacer trabajos de reforzamiento y nivelación y por seguridad para usuarios y trabajadores.

Agregó: “Yo creo que ahí las autoridades del Metro serán quienes establezcan la comunicación para exponerles lo que se hizo, exponerles los estudios, en qué se basaron los estudios y en qué consiste”.

El funcionario añadió: “No estamos esperando que falle la ménsula. No, de ninguna manera; al contrario, es elevar los niveles de seguridad en caso de que tuviera algún desplazamiento. Pero hoy por hoy, lo que se tiene, los registros y lo que se encontró en los sondeos es, ya se estabilizó esa zona, ya no está teniendo mayores hundimientos, es una cuestión de hundimientos regionales lo que se dio ahí”.

Desde hace un par de semanas, usuarios de redes sociales hicieron virales imágenes de los soportes metálicos que fueron colocados en el tramo elevado de la Línea 9 entre la terminal en Pantitlán y la estación Puebla, debido al hundimiento del terreno en la zona.