Empresario implicó a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, con caso de corrupción inmobiliaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó el testimonio de un empresario que acusó al actual alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, de participar en la red de corrupción inmobiliaria en la demarcación junto con el exdiputado Christian Damián “N”, quien está en prisión preventiva, y el diputado federal Jorge Romero Herrera.

En la tercera entrega del testimonio del empresario que se acogió a un “criterio de oportunidad” con la Fiscalía, el vocero de la institución, Ulises Lara, aseguró que la información obtenida en sus investigaciones “confirma claramente, a través de la declaración de un importante desarrollador inmobiliario, el modus operandi de esa red de corrupción”.

De acuerdo con una declaración del empresario, del cual no se ha revelado su nombre ni el de su empresa, en diciembre de 2018, Taboada Cortina, recién electo alcalde para el periodo 2018-2021, lo citó para hablar sobre los daños que tuvo el edificio de la alcaldía durante los sismos de 2017.

Así lo dijo: “… El nuevo alcalde ya, Santiago… nos citó en sus oficinas que estaban en el Edificio BJ2 y nos solicitó que apoyáramos en la remodelación del edificio, dado que como comentaba anteriormente, tenía daños por el sismo… Él me comentó que se tenía un presupuesto de aproximadamente 25.6 millones de pesos, aunque probablemente, según se avanzara en las obras, el presupuesto y costo de la obra aumentaría…”

Lara López agregó que la remodelación y construcción del edificio inició en febrero de 2019. Se hizo la reconstrucción o reestructuración de las columnas y cimentación del inmueble, la demolición de los acabados y la sustitución de las redes eléctricas, así como la fachada de cancelería y vidrio dañada.

“… Esos trabajos los realizamos desde febrero de 2019 y se terminaron en noviembre, también de 2019. La empresa que nos liquidaría dichos pagos es la que nosotros conocíamos ya anteriormente… Estas empresas fuimos informados que nos pagarían por dichos trabajos que realizamos. Nosotros suponemos que esas empresas eran cercanas a la alcaldía, y que de esa forma ellos rescatarían el dinero de la remodelación, siendo que nosotros concluimos los trabajos y solamente recibimos 15.5 millones de pesos, quedando un adeudo de 10 millones de pesos…”, dijo el empresario.

Según la declaración, la alcaldía dirigida por Taboada les pagó entre el 8 de febrero y el 11 de julio de 2019, pero faltaban 10 millones de pesos por cubrir.

“… A finales de mayo de 2019, nuevamente recibí una llamada de parte del alcalde Santiago… y que me informaba no serían pagados esos 10 millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo y en dicha llamada también me pidió que le reenviara al señor Aridjis… de manera que le pudiéramos entregar todos los materiales de soporte, como estimaciones y números generadores, igual que los calendarios, programas de obra y avances, para que ellos pudieran hacer con esa documentación la facturación y cobro…”, dijo el empresario.

Al llegar a su oficina René Nicias “N”, actualmente en prisión domiciliaria, “… le dimos unos soportes; ese monto, entiendo que fue pagado a estas tres empresas, pero a nosotros únicamente se nos entregaron los 15 millones… Para eso exhibimos la documentación en una carpeta que contiene tanto el archivo fotográfico de la remodelación, como las facturas que nuestros proveedores nos cobraron por los 25 millones de pesos…”. agregó.

Departamento para suegro de Romero

Según la declaración del empresario, en octubre de 2020 recibió otra llamada del exjefe delegacional Christian Damián “N”:

“… El diputado ya, Christian… me llamó por teléfono para citarme en un edificio que también nosotros, estamos desarrollando, el edificio se llama... y me informó que había una persona que quería comprar un departamento, el señor Antonio… suegro del que era diputado en ese momento, Jorge… a quien yo había conocido en diciembre de 2012, pues el delegado actual en esa fecha, el señor Mario… me lo presentó…”

El entonces legislador local le dijo “… Que sí siguiéramos apoyando y que hiciéramos la operación de compra-venta del departamento en un monto de aproximadamente tres millones 997 mil pesos, aunque se tiene que reconocer que el valor comercial de ese inmueble, de ese departamento, era de seis millones 100 mil pesos… El departamento es el… que posteriormente se le escrituró al señor… y el pago que se nos hicieron por ese departamento fue la cantidad de tres millones 995 mil pesos…”

Para el 27 de febrero, siguió el declarante, “mi empresa… solicitó nuevamente a la alcaldía Benito Juárez la expedición de la copia certificada de la manifestación, lo cual fue informado que no se tenía en el archivo de la alcaldía y por esa razón comparecimos nosotros ante la Fiscalía de la Ciudad de México para levantar una denuncia de hechos en contra de los señores Nicias René…, así como el señor Alfonso…, dado que no existía el original en los archivos de la alcaldía, como ellos nos habían ofrecido originalmente…”

Se confirma modus operandi: FGJCDMX

Según el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, con esta tercera entrega de la declaración del empresario inmobiliario, “se revela, detallada y claramente, el modus operandi que posiblemente han llevado a cabo el actual titular en Benito Juárez, así como varios de sus predecesores y otros exservidores públicos de la demarcación, para consolidar una probable red de corrupción en el sector bienes raíces, planeada y ejecutada en esa alcaldía”.

Recordó que en ese esquema, el exjefe delegacional Christian Damián “N” posiblemente utilizó a la empresa del declarante “para realizar ilícitos en materia inmobiliaria, simulando pagos por contratos para reconstrucción, remodelado y demolición de diversos inmuebles de la demarcación dañados por el sismo de 2017, con la probable participación de su hermana y su constructora, Nicias Aridjis ‘N’ y otros funcionarios de la alcaldía”.

Además, dijo, el también exlegislador “posiblemente utilizó a su empresa y a su representante para realizar ilícitos en materia inmobiliaria, con la finalidad de obtener dos departamentos”.