Taxistas protestan contra “violencia económica” del gobierno de Sheinbaum; hay caos vial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta, decenas de taxistas realizaron una protesta por la “violencia económica” del gobierno de Claudia Sheinbaum, entre otras causas, por no permitir un aumento a su tarifa; el hecho generó caos vial en hora “pico” en diferentes partes de la ciudad.

Al respecto, la Secretaría de Movilidad (Semovi) llamó a los inconformes a “corregir las irregularidades” con las que operan y recordó que el gobierno les ha dado “una serie de condonaciones y descuentos” para que cumplan con sus obligaciones. De paso, acusó que su intención es “política que no tiene como objetivo la mejora del servicio de taxi y la atención a la ciudadanía”.

En conferencia, Ignacio Rodríguez Mejía, presidente del Movimiento Nacional Transportista (MNT), explicó que la protesta se debe a la exigencia de un incremento a la tarifa “que no se ha movido a su favor en los últimos 10 años”; la regulación a las aplicaciones extranjeras “que operan ilegalmente en la capital del país desde 2014, y un alto a los operativos del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

Sobre la tarifa, dijo que “son 10 años de rezago de una tarifa que este gobierno ha convertido en política, no en una tarifa técnica ni mucho menos justa. Y eso es lo que exigimos, una tarifa justa”.

El líder transportista acusó una “estrategia de extinción del gremio taxista” del gobierno de Sheinbaum Pardo, pues “ahora nos exige pagos de revistas, de tenencias al 100%, de un servicio que perdió su valor por la llegada de las aplicaciones extranjeras”.

Sobre su exigencia contra servicios como Uber y Didi, entre otros, aseguró que, desde hace nueve años que se aprobó su operación, “se mantienen en la ilegalidad, violentando cada día con normas menores a las leyes que nos rigen, lo cual se convirtió en una competencia desleal tolerada y muchas ocasiones promovida desde el propio gobierno”.

Rodríguez Mejía agregó que el gobierno local ejerce violencia económica en su contra porque “desde 2013 la inflación, es decir, el costo de los productos de consumo se incrementó casi 59% y el costo de nuestro servicio se mantiene inamovible”. Además, “el salario mínimo se ha incrementado de 64.76 a 207.44 pesos, es decir, 320% y nosotros seguimos cobrando lo mismo por conveniencia política de esta autoridad”.

Por si fuera poco, dijo que “el costo del precio de la gasolina se incrementó 202% y los concesionarios del servicio de taxi seguimos cobrando el mismo precio desde 2013”.

El líder del MNT afirmó que esas condiciones han provocado que, de 140 mil taxis que circulaban en la CDMX antes de 2018, hoy solo son alrededor de 50 mil.

Las demandas de los taxistas se resumen así:

Regulación obligatoria para las apps de transporte extranjeras, que garantice “piso parejo para todos”.

Actualización de la tarifa

Alto a los operativos con remisión al corralón y multas “estratosféricas”

Incorporación real, no simulada, del sector a la tecnología.

Atención y solución a problemas con Semovi, SSC, Finanzas, Sedema

Estudio de impacto económico del valor de las concesiones para adecuación fiscal.

Los taxistas acusaron que los concesionarios no pudieron llegar con sus taxis al Zócalo como estaba previsto porque las autoridades los encapsularon en varias zonas de la ciudad, generando un gran problema de tráfico, por lo que ofrecieron disculpas a los ciudadanos.

Semovi: que cumplan

En medio del caos vial que generó la protesta de los taxistas en varias vialidades de la ciudad, la Semovi emitió un comunicado en el que llamó a concesionarios y operadores “a trabajar en favor de la ciudadanía y atender las demandas de las y los habitantes de la ciudad en la materia, para poner en orden sus servicios”.

La dependencia encabezada por Andrés Lajous detalló que “a este grupo en particular, se le ha solicitado en diversos momentos corregir irregularidades como la ausencia de placas y cromática ilegible, que dificulta su identificación; falta de licencia y póliza de seguro vigente; cobro indebido de tarifas; unidades sin vida útil, sucias y en mal estado; así como el uso de vidrios polarizados, entre otras”.

También recordó que, junto con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) se ha implementado una serie de condonaciones y descuentos para que puedan cumplir con sus obligaciones administrativas, además de facilitar los procesos para las revistas vehiculares y la obtención de tarjetón y Licencia tipo “B”.

La Semovi añadió que también ha trabajado con este grupo para que participen en el Programa de reemplacamiento de unidades y en la implementación de un programa de reposición de placas por extravío o robo, para que los usuarios puedan identificar que toman una unidad segura.

Y subrayó que uno de los “malestares de este grupo minoritario” son los operativos con el Invea, cuyo propósito es que los taxis cumplan con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de las personas usuarias.

La Secretaría agregó que, durante varias semanas, ha mantenido más de 12 mesas de trabajo con organizaciones taxistas, incluido el MNT. No obstante, en su cuenta de Twitter acusó que “existe un grupo minoritario que decidió no atender el llamado a dichas mesas, lo cual revela una intención política que no tiene como objetivo la mejora del servicio de taxi y la atención a la ciudadanía”

Por último, aseguró que mantiene el diálogo “abierto, sin represión y hace un exhorto a los manifestantes a continuar con las mesas de trabajo en beneficio de las personas usuarias que diariamente ocupan sus servicios.