Toman Prepa 3 por caso de Ietza Abril, alumna hallada sin vida tras presunto acoso de profesores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Personas encapuchadas, familiares y amigos de Ietza Abril Soler Cano tomaron esta mañana las instalaciones de la Escuela Preparatoria 3 “Justo Sierra" de la UNAM para exigir justicia por la muerte de la adolescente de 15 años quien fue hallada sin vida el pasado 25 de abril, presuntamente tras suicidarse por el acoso de tres profesores de la institución en su contra.

Cerca de las 11 horas, integrantes de los colectivos Estudiantil Representativo Ser, Feminista Rosas Rebeldes y Disidente Quir Cats, junto con los familiares y amigos de Ietza convocaron a una marcha que salió del cruce de las calles Eduardo Molina y Pelícano a las instalaciones de la Prepa 3, y colocaron lonas y carteles que decían: “#LevantemosLaVozPorLetza” y “#JusticiaParaLetza”. La protesta impidió que los estudiantes entraran a presentar sus exámenes finales.

De acuerdo con reportes periodísticos basados en testimonios de compañeros de la víctima, los profesores le decían que no era “apta” para estar en la preparatoria y que sus estudios eran “limitados”. Además, los docentes ya habrían sido acusados desde hace varios años por las mismas actitudes contra otros alumnos, hecho por el cual ya se había pedido su destitución.

Los manifestantes exigieron a las autoridades realizar una investigación exhaustiva por el presunto acoso contra la alumna de cuarto año y sancionar a los docentes señalados como responsables.

También demandaron la implementación de un protocolo de actuación para evitar que ocurran casos similares en el futuro.

La madre de la joven contó a La Prensa que, luego de tener una conversación con Ietza sobre sus exámenes finales, regresó del trabajo y encontró el cuerpo sin vida de su hija.

Detalló que días después, descubrió una conversación en el celular de su hija en la que ésta le contaba a su hermano mayor que se sentía estresada y que había recibido bullying por parte de tres profesores: “Luz Marina” de Matemáticas, “Daniel” de Geografía y “María Gabriela” de Inglés.

En el mensaje, la adolescente dijo: “Marina, Daniel y María son los que me atormentan” y "Me agota mentalmente estar en la prepa, apenas entró y estoy triste, enojada cansada y ansiosa".

En entrevista para Milenio Televisión, el padre de la joven comentó que este no era un caso aislado, sino que las demandas de los estudiantes sobre el acoso causado por los profesores eran comunes. También relató que a finales de abril los citó la directora del plantel, Laura Elena Cruz, en compañía de una abogada y una trabajadora de atención estudiantil y subestimaron la situación.

“Era muy reciente el dolor, estábamos más destrozados y minimizaron diciendo que no, que no era posible de los maestros. La directora es el segundo periodo que hace y ha habido otros suicidios, pero no se han levantado”, dijo.