Encapuchados y estudiantes de la Prepa 3 exigen justicia por la muerte de Ietza Abril Soler Cano

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En el tercer día de la toma de las instalaciones de la Preparatoria 3 “Justo Sierra” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un grupo estudiantes, algunos encapuchados, se concentró para exigir justicia por la muerte de Ietza Abril Soler Cano y que los tres profesores que presuntamente le hicieron bullying y la orillaron al suicidio, sean destituidos.

El lunes 22 los alumnos comenzaron una serie de manifestaciones para exigir el despido de los docentes Luz Marina Castro de Matemáticas, Daniel Calvillo de Geografía y María Gabriela Reveles de Inglés.

Los tres fueron descritos por la adolescente así: “Marina, Daniel y María son los que me atormentan… Me agota mentalmente estar en la prepa, apenas entro y estoy triste, enojada, cansada y ansiosa”.

Ese día, los estudiantes iniciaron un paro de actividades de 48 horas que se levantaría esta mañana. Sin embargo, decidieron mantenerlo al no recibir respuesta de las autoridades académicas.

En un grupo de Facebook llamado “Justicia para Ietza prepa 3 UNAM” se publicó una convocatoria a los estudiantes para concentrarse afuera del plantel. Decenas de ellos atendieron la invitación y pegaron listas con los nombres de otros profesores y trabajadores administrativos a quienes denunciaron por acoso escolar y sexual. También colocaron carteles exigiendo justicia para Ietza:. “#Justicia para Ietza ¡Fuera Marina Castro, Daniel Calvillo/ María Reveles!”

Incluso, bloquearon la avenida Eduardo Molina esquina con Manuel Buenrostro, lo que afectó la circulación en las calles de la colonia Salvador Díaz Mirón.

Amenazan a padres de Ietza

En el grupo mencionado apareció un mensaje en el que se acusaba que los padres de la estudiante fueron amenazados por Denisse López López, jefa de Oficina Jurídica de la Preparatoria 3, según la página de la Coordinación de Oficinas Jurídicas (COJ) de la UNAM.

“Hoy a las 9:48 am la mamá de Ietza recibe una llamada de la abogada Denise López López, para intentar condicionarla y amedrentarla, para decirle que su denuncia no procedería por la situación que se suscitó”, dice el mensaje.

Y sigue: “Es importante mencionar que los estudiantes cumplieron con el acuerdo mencionado y ellos no, si los problemas se has (sic) suscitado es por problemas internos, ni la mamá ni el papá de Ietza están en las instalaciones y no tienen porque ser amedrentados por los trabajadores de la prepa. Los chicos cumplieron con sus acuerdos ellos solo quieren ser escuchados”.

Suicido de Ietza

Ietza Abril Soler Cano estudiaba el cuarto año de la Preparatoria en el plante 3 de la UNAM. En diversas entrevistas, su madre contó que el 25 de abril halló su cuerpo sin vida. Al revisar su teléfono, halló mensajes que le envió a su hermano en los que le contaba que era víctima de acoso escolar por parte de tres profesores. Esa situación la habría llevado a quitarse la vida.

De acuerdo con reportes periodísticos, los docentes señalados como culpables constantemente le decían a Ietza que no era “apta” y que sus estudios eran “limitados”. También, mencionaron que los profesores ya habían sido denunciados por malos tratos contra otros alumnos en años anteriores.

Prepa 3, dispuesta al diálogo

Ayer, en un comunicado, la Preparatoria 3 informó que, en atención a la denuncia presentada por Liliana B. Cano Terán, madre de Ietza Abril el viernes 20 contra tres docentes de la institución, hubo una mesa de diálogo, que derivo en la firmaron los siguientes acuerdos:

a. Paro estudiantil por 48 horas, a partir del 22 de mayo, con la presencia del equipo de funcionarios del Plantel

b. Reanudación de actividades académicas el miércoles 24 de mayo, a partir de las 6:00 horas

c. Dar seguimiento a los procesos jurídicos iniciados en el Plantel

d. Respetar las instalaciones, por parte de los alumnos y alumnas promotores del paro, en conjunto con los funcionarios del plantel.

Luego, la Dirección reiteró su “disposición al diálogo como medio para alcanzar la solución de conflictos, y confirma su respeto a la libre manifestación de las ideas”.

En la mesa participaron representantes de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria y del Plantel.