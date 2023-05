Sheinbaum niega que se vaya a suprimir obligatoriedad de la educación preescolar 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que las reformas a la Ley de Educación no retiran la obligatoriedad del nivel preescolar en la CDMX.

“Quizá están haciendo una mala lectura porque no, no es así. En el sentido de que la obligatoriedad queda exactamente como queda en el tercero constitucional, no hay ningún cambio”, apuntó.

La Ley de Educación vigente especifica que la educación primaria tiene como antecedente obligatorio la educación preescolar. Mientras que las reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México solamente establecen que la educación primaria comprende seis grados, es esencialmente formativa y contribuye al desarrollo armónico e integral.

La mandataria señaló que revisarán la redacción y que el dictamen aprobado no remueve la obligatoriedad plasmada en el artículo tercero de la Constitución, de ninguna manera: “La Constitución está por encima de todo y la obligatoriedad de la educación básica es la obligatoriedad de la educación básica que plantea la Constitución”.

Sheinbaum aprovechó los cuestionamientos para remarcar la incorporación de la educación inicial, es decir, guarderías e instancias infantiles: “Nosotros, como vemos la educación inicial no es guardería, “guardar a los niños en algún lugar”, o estancias infantiles para que se diviertan y estén en algún lugar. Nosotros lo vemos como parte de un proceso educativo desde la primera infancia, esa es la parte que está incorporada”.

¿Qué se aprobó en el Congreso?

El 25 de mayo el pleno del Congreso capitalino aprobó el dictamen para reformar la Ley de Educación de la CDMX, propuesto por la Jefa de Gobierno. En él se establece:

Uso de uniforme neutro dentro de los planteles educativos.

Carácter de Universidad al Instituto Rosario Castellanos.

La constitución de la Universidad de la Salud.

La creación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior.

La incorporación de los Puntos de Innovación, Libertar, Arte, Educación y Saberes (PILARES) al Subsistema de Educación Comunitaria.

El diputado morenista, José de Jesús Martín del Campo destacó que se establece la obligación de disponer de un presupuesto creciente para el ramo educativo en su conjunto.