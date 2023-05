Sheinbaum sugiere a Ebrard que evite las “ansias” y espere los tiempos de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay que tener ansias, hay que esperar los tiempos”, recomendó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard, ante su insistencia para que el partido Morena defina las reglas con las que decidirá quién será su candidato presidencial en el 2024.

En conferencia, la morenista consideró que todos los aspirantes presidenciales de Morena están en las “mismas condiciones” de competencia y reiteró que confía en lo que decida la dirigencia, que ahora está “atenta” a las elecciones de gobernador en el Estado de México y Coahuila.

“Hay que tener paciencia, todo, –¿cómo es?– corazón caliente y cabeza fría. Hay que esperar a la encuesta y a lo que establezca el partido”, dijo.

Luego, justificó: “Hoy, afortunadamente, el partido está atento a dos acciones o dos actividades muy importantes que están ocurriendo en este momento en el país, que es la elección en el Estado de México y elección en Coahuila, qué bueno que estén dedicados a ello, es lo que les corresponde. Entonces, hay que esperar también que pasen las elecciones y que convoque el partido. No hay que tener ansias, hay que esperar los tiempos”.

Sobre las declaraciones de Ebrard Casaubón en el sentido de que ella podría estar beneficiándose de su cargo público para promocionarse políticamente, Sheinbaum Pardo respondió:

“Nosotros estamos en contra del uso de recursos públicos para cualquier tema electoral. Siempre luchamos contra ello y no lo vamos a hacer nunca. Aquí en el gobierno no hay moches, no hay nada de eso que ocurría en la administración anterior, que era bastante”.

“Mismas condiciones”

Sheinbaum justificó sus viajes de fin de semana a diferentes entidades y sugirió que sus contrincantes morenistas tendrían más facilidad de salir debido a sus cargos en secretarías de Estado.

“Hay condiciones para cada uno de nosotros, para cada una de las ‘corcholatas’. Por ejemplo, a mí me invitan a ir a los estados, procuro ir a veces el domingo nada más, a veces voy al sábado, pero obviamente yo no puedo estar viajando entre semana, yo tengo una responsabilidad en la ciudad y tengo que estar viendo cómo van los proyectos, todo, para ver si puedo salir”, dijo.

Agregó: “Pienso que para mis compañeros es más fácil entre semana, por ser secretarios de Estado, visitar entidades de la República. No por ello, yo digo que hay condiciones distintas, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos todos en las mismas condiciones. Por supuesto, siempre guardando las normas electorales. Y ya se va a tomar decisión por parte de una encuesta”.

Sheinbaum Pardo “se quitó la cachucha” de militante y reiteró la importancia de seguir las reglas de Morena, así como de poner por encima de todo el proyecto de la llamada Cuarta Transformación:

“Quien se afilia a Morena cumple sus estatutos, todo militante de un partido político, aunque se quita uno la cachucha, porque como jefa de gobierno formalmente no debería estar hablando del partido al que pertenezco, pero quien se afilia al partido cumple con los estatutos, y en los estatutos –Martí fue presidente nacional de Morena– está muy claro cómo se hace la elección a puestos de elección popular”.

Reiteró que, “por encima de todo está un proyecto, por eso yo decía que sí hay una favorita, que es la Cuarta Transformación, porque por encima de lo personal siempre está el proyecto”.

Y cerró: “En nuestro caso es confiar en lo que va a hacer nuestro partido y en su momento se tomarán las definiciones, si salimos nosotros ya tomaremos una definición y si no, también vamos a guardar la unidad siempre”.