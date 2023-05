Sheinbaum analiza cambiar trazo de Línea 3 del Cablebús ante protestas por pilote en primaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las protestas de padres de alumnos de la escuela primaria “El Pípila Verde” contra la instalación de un pilote de la Línea 3 del Cablebús dentro del plantel, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se busca “otro trazo” para colocarlo si no se llega a un acuerdo con los inconformes.

También pidió al alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a “no politizar” el tema. El panista respondió con el llamado a establecer una mesa de diálogo.

La mañana de este lunes, padres y madres de estudiantes de este plantel volvieron a bloquear el Periférico para exigir la reubicación de la Torre 37 del proyecto de movilidad que va de Constituyentes a Santa Fe, pues, además de obstruir la cancha de basquetbol, el pilote pondrá en riesgo a la comunidad de un kínder y las dos escuelas primarias “El Pípila”.

La manta que desplegaron decía: “¡Dentro de la escuela no! Es un peligro debido a las enormes grietas y hundimientos que tienen las tres escuelas. No estamos en contra del Cablebús. Las niñas y niños están en riesgo. No queremos otro Rébsamen ni otra L12 del Metro”.

La protesta fue resguardada por decenas de mujeres policías que evitaron que los inconformes cerraran los carriles centrales del Periférico.

Más tarde, cuestionada al respecto en conferencia, Sheinbaum Pardo afirmó: “A ver, primero, que el alcalde no politice este asunto, porque eso es lo que está queriendo hacer”.

Segundo, dijo: “a los padres y madres de familia, que estén tranquilos, que no vamos a hacer nada que esté en contra de lo que ellos quieran. El secretario de Movilidad, Andrés, ha estado ahí varias veces en la escuela, el equipo ha estado. No necesitan tomar Constituyentes, ni Periférico, siempre va a haber diálogo. Entonces, va a haber diálogo y nos vamos a poner de acuerdo”.

Luego, ofreció: “Y en último de los casos, se está buscando otro trazo, si no hay acuerdo con los padres y madres de familia. No vamos a hacer nada por la fuerza, jamás lo hemos hecho y menos ahora, menos contra padres y madres de familia de una escuela”.

La mandataria local pidió que no se politice el asunto y los padres de familia “asistan a las reuniones y ahí que se vea cuáles son las opciones, si se está de acuerdo se continúa y si no se va a buscar un trazo alterno”. Según dijo, ha habido cinco reuniones con los inconformes.

Y reiteró: “Y si no están de acuerdo con la propuesta, de todas maneras, estamos buscando un plan alternativo, que va a retrasar un poco las obras y demás”.

“Seguridad no es politizar”: Tabe

En el sitio, el alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que pedirá al gobierno de Sheinbaum Pardo “que haya esta mesa para que reconsideren la instalación de esta estructura para que represente mucho menor riesgo para la comunidad”.

El panista aclaró que “no estamos en contra de las obras que está haciendo el gobierno, no queremos politizar nada, simplemente que se salvaguarde la seguridad de las niñas y niños”.

Y en mensaje, cuestionó: “La seguridad de las y los niños NO es politizar. ¿A qué madre/padre de familia le da tranquilidad saber que en el patio de la escuela de su hijo haya un mega poste soportando al #Cablebús?”.