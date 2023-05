Sheinbaum declara el fin a la emergencia sanitaria por covid-19 para la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Igual que en la Presidencia de la República, en la Ciudad de México la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, levantó la emergencia sanitaria por covid-19 y aclaró que la permanencia del uso del cubrebocas en las escuelas depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Podemos decir que el día de hoy también se levanta la emergencia en la ciudad. De hecho, lo único que queda realmente… por supuesto, que hay una parte que va a continuar, de estar pendientes si hay algún incremento o no de algún tipo de hospitalización; pero lo que queda es el cubrebocas en las escuelas, que tiene que ser determinado por la Secretaría de Educación Pública. Es realmente la única medida que queda”, dijo.

En conferencia, la mandataria local agregó que el Consejo de Salud de la CDMX determinará próximamente si la sugerencia de usar esa protección en lugares cerrados permanece o se elimina.

“Ya no es obligatorio en ningún lugar, hace tiempo que publicamos que ya no es obligatorio, que depende de las personas, sobre todo en lugares cerrados, en transporte público y particularmente en las escuelas. Entonces, hay que esperar a que los médicos nos digan cuál es la recomendación para informarle a la ciudadanía. Pero lo que termina es la emergencia sanitaria asociada a la reconversión de hospitales, etcétera, etcétera”, explicó.

Sheinbaum Pardo aclaró que el covid-19 “como enfermedad va a continuar, lo que se termina es la emergencia sanitaria que fue establecida en marzo del 2020… Eso no quiere decir que uno no pueda enfermarse de covid, uno puede seguirse enfermando de covid, pero ya no es un problema de saturación de hospitales, de incremento de mortalidad, etcétera”.

La vacunación

La mandataria capitalina aseguró que en los hospitales de la capital “sigue habiendo los medicamentos que tiene que haber”.

Respecto al programa de vacunación, añadió que lo debe definir Consejo de Salud federal, “cómo va a seguir siendo la vacunación: si nos tenemos que vacunar cada año, cada dos años, en fin, de acuerdo, obviamente a las investigaciones científicas que haya en este sentido”.

Sobre la atención a las personas que enfermen con el virus, dijo que el hospital Ajusto Medio, ubicado en la alcaldía Tlalpan, tiene “cierta especialidad en neumología” y podrá seguir recibiendo pacientes.

No obstante, aclaró que en todas las unidades de la red de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) se dará la atención necesaria.