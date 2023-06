Barbie Shezit: Prometo sacar adelante las licuachelas “Dolls Drinks” de Tepito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amairany Shezit, también conocida como “Barbie Shezit”, familiar de los dueños del negocio de cervezas “Dolls Drinks”, lamentó en redes sociales su doble asesinato ocurrido la noche del miércoles a una cuadra del Metro Talismán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Papás, se llevan mi vida, gracias por tanto, no me dejen”, apuntó en una fotografía que subió en su cuenta de Instagram, en la que aparecen los tres junto a un árbol de navidad.

En otra de las publicaciones que realizó la joven mexicana, aparece abrazada al retrato de Diana Odely Rodríguez, de 40 años, y Adrián Mendoza, alias “El Pecas”, de 37, quienes fueron ejecutados en su auto cuando se dirigían a su casa.

En la página de Instagram del local dolls.drinks41, se compartió un moño rosa con el logo del negocio y el mensaje: “Siempre los recordaremos Odely y Adrián”. Ahí, los amigos de las víctimas, clientes del negocio y amigos de Barbie Shezit, expresaron sus condolencias con mensajes como “La noticia me impactó! Me duele en el alma”, “La vida es un suspiro… No lo malgastes”.

De acuerdo con reportes periodísticos, Amairany también hizo una publicación en la que se compromete a encargarse del negocio e impulsarlo: “Éramos un equipo, se llevan mi vida, prometo que sacaré adelante las Dolls”. Sin embargo, más tarde el mensaje fue borrado.

La pareja dueña del negocio de venta de cerveza llamado “Dolls Drinks”, ubicado en el barrio de Tepito, circulaba la noche del miércoles en una camioneta de lujo en la colonia Aragón Inguarán, alcaldía Gustavo A. Madero, cuando fue acribillada por sujetos a bordo de una motocicleta negra.

Los primeros reportes policiacos indican que los propietarios habían sido amenazados anteriormente por negarse a pagar “derecho de piso” por el famoso negocio mejor conocido como “Las licuachelas de Tepito”. También informaron que los homicidas huyeron en la motocicleta hacia el Estado de México.

Barbie Shezit: La imagen de “Dolls Drinks”

Con 106 mil seguidores en su cuenta de Instagram y 118 mil en su cuenta de TikTok, la joven es conocida como la imagen del negocio familiar que inició durante la pandemia por covid-19.

Barbie Shezit se hacía cargo de promocionar las “licuachelas” en las fotos que publicaba en sus redes sociales con personajes famosos que acudían al local. También aprovechaba su faceta musical para hacer promoción, el pasado 21 de abril compartió su última canción titulada “Me la paso en Dolls”.