Sandra Cuevas cambia de opinión: no dejará la política y buscará ser jefa a la policía de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, aseguró que le gustaría ser secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) en el 2024, ya sea con el panista Santiago Taboada o el priista Adrián Rubalcava como jefe de gobierno de la Ciudad de México.

La declaración de la funcionaria se da casi cuatro meses después de que anunció que, al terminar su cargo en la alcaldía en el 2024, se retiraría de la vida política debido al “hostigamiento de Morena”.

En una entrevista con El Heraldo Televisión, cuyo video compartió el miércoles 31 de mayo en sus redes sociales, Cuevas Nieves expresó su deseo de apoyar a la oposición al frente de la policía capitalina.

“Si ahorita tuviera yo la posibilidad de tomar una decisión, me gustaría ser secretaria de Seguridad Ciudadana y entrarle con todo a la materia de la seguridad”, dijo.

Al ser cuestionada por sus razones para aspirar a ser la jefa de la policía capitalina, respondió:

“Porque tengo la capacidad para poder acabar con los delincuentes, para poder acabar con lo que le está haciendo tanto daño a esta ciudad y porque soy una persona totalmente transparente. Soy una persona que no le tiembla la mano para hacer absolutamente nada. Y que, además, lo correcto es poner a cada uno en su lugar y los delincuentes tienen que estar en los reclusorios, no deben estar como si estuvieran en un día de campo”.

En la entrevista, anunció que apoyará a la alianza “Va por la CDMX”, conformada por el PRI, PAN, PRD; la misma que la abanderó como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc en el 2021.

Y, de plano, dio su afirmativa para que el panista Santiago Taboada o el priista Adrián Rubalcava ocupen la jefatura de Gobierno:

“A mí me gustaría apoyar a la oposición desde donde me toque estar. Me gustaría que fuera o Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, o que fuera Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa. Los dos son seres extraordinarios, son bien hechos, saben lo que está pasando en la ciudad. Tendríamos una ciudad de primer mundo”.

Y mientras ese momento llega, Sandra Cuevas se comprometió a continuar con los trabajos en la demarcación Cuauhtémoc, para “demostrarle a Morena lo que no supo hacer en su momento”.

Las aspiraciones manifestadas por la alcaldesa chocan con las declaraciones que hizo el pasado 21 de febrero, en medio de la polémica por el retiro de los sonideros de la alameda de Santa María la Ribera.

“En el 2024 nos retiramos de la política porque no soy una política tradicional, pero antes haré todo lo que sea posible para que Claudia Sheinbaum Pardo no sea presidenta y para que se gane la Ciudad de México con la alianza”, dijo en conferencia.

Seguridad en la Cuauhtémoc

En las elecciones del 6 de junio del 2021, arropada por la alianza “Va por la CDMX”, Sandra Cuevas le arrebató a Morena la alcaldía Cuauhtémoc, al lograr 48.06% de los votos frente al 38.12% que obtuvo la morenista Dolores Padierna.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de marzo de 2022 a marzo de 2023 se registró una baja en la percepción social sobre la inseguridad en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que pasó del 64.9% al 58.5%.