Juez libera a Fabián, alumno de la UNAM detenido por un homicidio que no cometió; caen 5 policías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó a un juez de control la liberación inmediata de Fabián, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detenido el 2 de mayo por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambos calificados ocurridos en la alcaldía Azcapotzalco.

El pasado sábado 10, cinco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron detenidos y están bajo prisión preventiva por el delito de “ejercicio abusivo de funciones” contra el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras.

Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX, informó que las pruebas recabadas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio acreditaron la “no intervención” de Fabián en el crimen por lo que, en atención a la solicitud de sobreseimiento, un juez de control ordenó la “libertad inmediata del procesado”.

En un videomensaje, agregó que, en una investigación complementaria realizada por la Fiscalía capitalina, se identificó que los hechos que resultaron en la detención de Fabián “no correspondían con lo ocurrido”.

Lara detalló que los detectives de investigación, a través de las cámaras de vigilancia cercanas al lugar en el que ocurrió el crimen, captaron a los presuntos agresores huir en una motocicleta hacia un municipio del Estado de México.

Otra de las evidencias que sumaron a la libertad de Fabián, fue la prueba del rodizonato, aplicada por el personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, la cual resultó negativa.

Luego de que estas pruebas fueron presentadas ante el juez de control, éste concedió la petición y ordenó la liberación inmediata del estudiante.

Prisión preventiva contra 5 policías



Según Ulises Lara, el Ministerio Público de la Coordinación General de la Investigación de Delitos de Alto Impacto formuló la imputación contra cinco policías de la SSC por la “posible comisión del delito de ejercicio abusivo de funciones”.

Los detenidos, identificados como Abad “N”, Mateo “N”, Ramón “N”, Iván “N” y Víctor “N”, fueron asegurados el fin de semana por elementos de la SSC.

En su primera audiencia, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que fueron puestos bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Los uniformados detenidos. Foto: FGJ





Queja ante la CDHCM



El pasado 3 de junio, Proceso publicó una entrevista con Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), quien informó que los familiares y la defensa jurídica de Fabián interpusieron una queja para que se investigara la presunta tortura, abuso de autoridad y detención arbitraria cometida por los policías contra el estudiante.

La funcionaria agregó que la queja fue recibida por la Cuarta Visitaduría del organismo, la cual solicitó la información correspondiente del caso a la SSC y a la FGJCDMX. También pidió que se le aplicara el protocolo de Estambul al estudiante para confirmar si fue sometido a tortura por los uniformados. Fabián, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Foto: SSC





Detención de Fabián



El 2 de mayo, Sergio, alias “El Caramelo” fue asesinado a tiros cuando asistía a un sepelio en el panteón de San Isidro en la alcaldía Azcapotzalco; de acuerdo con la Fiscalía capitalina una mujer también resultó herida por el ataque.

Los elementos de las SSC capturaron a un sujeto identificado como “Juan Armando” como presunto responsable; sin embargo, resultó ser Fabián, estudiante de 29 años de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien al momento del crimen pactaba un partido ajedrez desde su casa, a 2.5 kilómetros del cementerio mencionado.

De acuerdo con los familiares del estudiante, los uniformados detuvieron a Fabián porque coincidía con las características físicas del responsable del robo a un transeúnte en las cercanías de la estación Aquiles Serdán de la Línea 7 del Metro. Luego, los elementos de seguridad agregaron que, imágenes de las cámaras del C2 Norte, también mostraron que fumaba mariguana.

La familia del joven detalló que éste subió a la unidad para aclarar los hechos y demostrar su inocencia, ya que los oficiales le dijeron que, de no ser encontrado culpable, sería liberado. Sin embargo, luego de que los policías no encontraron drogas o armas en sus pertenencias, no lo dejaron descender del vehículo y lo torturaron y amenazaron para que aceptara la responsabilidad del homicidio de “El Caramelo”.

De acuerdo con esta versión, los policías llevaron a Fabián al Panteón de San Isidro, donde lo obligaron a ponerse una sudadera roja para que coincidiera con las características del homicida descrito por los testigos.

Las pruebas de inocencia y de la detención arbitraria presentadas por la defensa jurídica de Fabián fueron desestimadas por la jueza de Control que solo consideró la declaración de uno de los policías responsables de la detención, por lo que el estudiante fue vinculado a proceso como presunto responsable de homicidio y de tentativa de homicidio.

Fabián estuvo bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente más de un mes.