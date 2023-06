Aplazan de nuevo audiencia intermedia del caso de la L12; víctimas denuncian impunidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda vez y “con la anuencia del Poder Judicial”, se retrasó la audiencia intermedia del proceso para señalar responsabilidades por el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, por lo que el caso sigue “en la impunidad”, acusaron víctimas de aquella tragedia ocurrida hace dos años.

Este jueves, el juez de control autorizó la ampliación del plazo de tres meses para que se reanude el proceso que se sigue contra 10 exfuncionarios, incluido el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, por la muerte de 26 personas y los más de 100 lesionados.

Con esa decisión, suman cinco las veces que el juez de control del caso aplaza audiencias desde que ocurrió la tragedia la noche del 3 de mayo del 2021.

“Otra vez la defensa volvió a usar artimañas, donde no estamos de acuerdo. Ya basta que sigan con lo mismo difiriendo las audiencias porque dicen que son demasiados tomos, porque no pueden, requería más tiempo. Si en dos años no han podido ¿usted cree que en tres meses van poder?”, dijo Nancy Hernández, una de las víctimas.

Al salir de las salas de oralidad de los juzgados ubicados en la calle Doctor Lavista, agregó que la decisión le causó malestar, “el ver realmente que hablan de una transformación, ¿a favor de quién?, porque a final de cuentas se sigue viendo que no hay las ganas de poder terminar esto, sigue impune”.

Ausencia y falta de tiempo, las excusas

El argumento de la autoridad judicial para el nuevo retraso del inicio de la audiencia intermedia fue que los imputados no tuvieron tiempo de leer completamente la carpeta de investigación, de acuerdo con un comunicado del abogado defensor de 14 víctimas, Teófilo Benítez.

Según dijo, en la audiencia de hoy, el litigante ofrecería 56 medios de prueba, mientras que la Fiscalía expondría 184 y la defensa de los imputados 106.

Además, tenía previsto solicitar la comparecencia ante el juez de control de Florencia Serranía, exdirectora y subdirectora de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro; así como de los exdirectores del organismo, Jorge Gaviño y Joel Ortega.

Benítez Granados, explicó que la audiencia también se pospuso por el “incumplimiento” de Fernando “N”, exdirector de Supervisión del Proyecto Metro quien dijo estar en Colima.

"La excusa del imputado fue que no estaba aquí en la Ciudad de México y su abogado tampoco compareció. Es un citatorio que desatendieron, la realidad es que el aplazamiento no tenía por qué ser tanto tiempo que realmente porque tenia que ser por diez días y esto debido a que no se realiza el descubrimiento aprobatorio entre las propias defensas de los imputados", dijo.

Luego, rechazó que el juicio vaya a tardar hasta cinco años en realizarse. Eso, dijo, “no depende de la defensa de los imputados, sino de la autoridad judicial”, por lo que confió que exista “sensatez en jueces y magistrados para evitar que se alargue más el caso y que las víctimas se desistan de la justicia”.

Según el abogado, la cita para la continuación de la audiencia será el próximo el 8 de septiembre a las 10 de la mañana.

Juicio, en 5 años: Regino

Por su parte, Gabriel Regino, abogado del exdirector del Proyecto Metro y de otros cuatro exfuncionarios, lamentó el alargamiento para la apertura de la etapa intermedia del proceso y previó que el juicio oral podría realizarse hasta dentro de cuatro o cinco años.

“Lo lamentamos muchísimo por las víctimas porque las metieron en un teatro procesal que no las va a llevar a nada. ¿Por qué razón?, porque las personas que están siendo imputadas en este proceso son ajenas a los derechos, las y los verdaderos responsables están en esta administración y, por lo tanto, no van a tener justicia, no van a tener reparación del daño en este juicio que va a llevarse todavía tres, cuatro o hasta cinco años”.