Llega réplica de La Joven de Amajac: ¿qué pasará con la Glorieta de las Mujeres que Luchan?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno, Martí Batres, confirmó que la estatua réplica de La Joven de Amajac “convivirá” en el Paseo de la Reforma al sur de la silueta llamada “Justicia” que colocaron colectivas en la que llamaron “La Glorieta de las Mujeres que Luchan”.

El anuncio se da luego de varios meses de conflicto entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y las colectivas que se apropiaron del espacio, luego de que el 10 de octubre de 2020 fue retirada la estatua de Cristóbal Colón de esa glorieta.

En conferencia, el funcionario explicó que las vallas metálicas colocadas ayer casi a la medianoche en la parte sur de la glorieta, son para cercar el polígono donde se harán estudios del suelo por parte de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) para la instalación de la réplica. Aclaró que no se tocó ni se tocará la parte ocupada por distintas colectivas para denunciar la violencia contra la mujer.

“Anoche, para la maniobra de las obras que se van a realizar, se estableció un cerco exclusivamente en la zona, en el polígono donde se va a trabajar. No se afectó para nada la zona donde se encuentra el antiguo monumento a Colón, no se va a tocar, no se va a afectar. Nos vamos a concentrar aquí en esta parte sur donde se va a poner La Joven de Amajac”, aseguró.

Batres Guadarrama explicó que se logró un acuerdo con el Comité de Monumentos y Obras Artistas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (COMAEP) para que en la glorieta se dé “la convivencia de los dos monumentos”.

Luego, subrayó que el gobierno capitalino ha “buscado siempre el diálogo, no necesariamente hemos encontrado respuesta, pero no queremos ninguna confrontación… Buscamos nosotros un acuerdo; incluso en un par de encuentros que tuvimos, en alguno de ellos estuvo la propia doctora Sheinbaum, y buscamos ese diálogo. No encontramos una respuesta, pero como decía hace un momento, no queremos confrontación”.

El funcionario recordó que la instalación de La Joven de Amajac “es un homenaje a la lucha de las comunidades indígenas y particularmente de las mujeres indígenas”.

Así convivirán ambas esculturas. Imagen: Gobierno de la CDMX

Las obras

De acuerdo con el titular de la Sobse, Jesús Esteva, dichas obras consistirán en “una reconfiguración de un remanente urbano y una conformación de áreas peatonales; un reordenamiento del alumbrado y también de la vegetación”.

Agregó que el COMAEP pidió “que se cuiden los criterios de proporcionalidad de imagen urbana del entorno”.

Para este jueves, seguirán las obras preliminares que consisten en identificación de obra inducida, el movimiento de algunos cables, un sondeo de mecánica de suelos para confirmar la posición de la cimentación. Para ello, se ocupará una excavadora, un equipo de sondeos y avanzarán conforme tengan información de la geotecnia.

Todo ello, calculó, les llevará entre cuatro y cinco semanas; es decir, a finales de julio o principios de agosto.

El basamento

El jefe de gobierno, Martí Batres, reiteró que no se va a retirar la figura colocada por las colectivas, llamada “Justicia”. No obstante, adelantó que, en su momento, se va a entablar un diálogo con las colectivas para el tema del traslado del basamento.

“El basamento a Colón forma parte de este monumento. Ya tiene un lugar, es allá en el Museo del Virreinato, que está en Tepotzotlán, en el Estado de México. Ya ahí tiene un lugar, esto ya se habló con el INAH, con diversas instituciones, pero tampoco lo vamos a hacer por vía de la fuerza, sino vamos a dialogar y en su momento se hará ese traslado”.

La estatua de La Joven de Amajac es una reproducción de la pieza hallada que se encontró en Veracruz del arte prehispánico mesoamericano, de 4.50 metros de altura.