Arranca la edición 45 de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Bajo la consigna de “Libertad, justicia y dignidad, ¡A nosotres jamás nos borrarán!”, miles de asistentes a la edición 45 de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ iniciaron su recorrido hasta el Zócalo capitalino.

?Desde antes de las 10:00 horas, los participantes comenzaron a concentrarse alrededor del Ángel de la Independencia del Paseo de la Reforma, la mayoría con banderas coloridas, un globo dirigible y carteles en los que se leía: “El amor no cabe en un clóset", "A mí sí me representan estxs jotxs", "Orgullosx de ser quien eres y no quien deberías ser”, entre otras consignas.

A cada minuto, nuevos asistentes se sumaban a los distintos contingentes. Para las 11:00 horas, los manifestantes tapizaban desde el Auditorio Nacional hasta el Monumento a la Madre, de acuerdo con el oficial Juan Macías, de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Mientras esperaban el banderazo de salida, algunos de los asistentes se maquillaban con colores llamativos, mientras que pequeños grupos tocaban tambores, lanzaban bombas de humo y otros aprovechaban para tomarse fotos con sus coloridos vestuarios.

Foto: Eduardo Miranda

Aunque el avance estaba programado para las 12:00 horas, algunos manifestantes comenzaron su recorrido desde las 11:00 horas con gorras, sombrillas y botellas de agua.

En tanto, elementos de la SSC custodiaban el avance de la movilización.