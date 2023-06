Los 15 relojes de lujo robados en Plaza Antara equivalen a 1.7 millones de pesos: SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El monto de los 15 relojes de lujo robados de la joyería Berger, en Plaza Antara el lunes pasado, asciende a unos 1.7 millones de pesos, informó ayer el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

En conferencia, este jueves luego de la ceremonia de entrega de reconocimientos a policías de Tránsito, agregó que los 22 guardias de seguridad de la Plaza Antara siguen rindiendo su declaración ante el Ministerio Público, por lo que se debe esperar para saber si alguno de ellos estuvo involucrado con los asaltantes.

García Harfuch dijo que, según los avances de la investigación, no existe un mercado negro de compra-venta de relojes de lujo: “más que un mercado específico, es un mercado de estas personas a quien se los compre”.

A pregunta de la prensa, aclaró que, al momento, no se tiene información de que los ladrones de Plaza Antara estén relacionados con el Cártel de “El Marro”, que opera en el Estado de México y en el oriente de la CDMX. “Al momento no los tenemos relacionados, sin embargo, no lo podemos descartar porque faltan personas por detener, es muy reciente el hecho”, dijo.

Recordó que Marco “N”, el primer detenido por su presunta responsabilidad en el caso tiene antecedentes penales por robo a negocio en el Estado de México en 2016 y está relacionado con una carpeta de investigación por el mismo delito en las alcaldías Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero en la CDMX, en el mismo año.

Si Claudia dejó así la CDMX… cómo dejará el país si lo agarra.

Este es el asalto de ahora a una joyería en Plaza Antara #Polanco. pic.twitter.com/fvYsrJJ0fH — Rubén Cortés (@Ruben_Cortes) June 27, 2023

Plazas conectadas al C5

García Harfuch recordó que en la misma joyería de Plaza Antara, de la exclusiva zona de Polanco, hubo un asalto similar en el 2017. Aclaró que dicho establecimiento comercial no está conectado con el sistema del C5 para poder recibir las alertas de inmediato, a diferencia de otras plazas en la ciudad.

Reiteró que la policía recibió la alerta del asalto la noche del lunes mediante la llamada al 911 de una ciudadana, mientras que unos cinco minutos después llegó la alerta de la seguridad de la plaza.

De las plazas que sí están conectadas al C5, se cuentan las siguientes:

-Reforma 222

-Parque Tezontle

-Parque Las Antenas

-Parque Delta

-Parque Lindavista

-Parque Vía Vallejo

-Walmart con 281 tiendas

Según el titular de la SSC, con “muchísimas empresas y empresarios” en algunas de estas plazas y otros establecimientos mercantiles se hacen simulacros y mesas semanales de trabajo con personal de la Subsecretaría de Inteligencia y Operación Policial para reforzar las medidas de seguridad y atención en caso de que haya alguna emergencia.

Adelantó que el C5 tiene un proyecto de conectar 385 plazas “de todos los tamaños” con “Tótems” o cámaras más pequeñas para tener la vinculación permanente con la policía.

Y, tras reiterar la apertura a la coordinación, recordó que la policía patrulla las calles, no el interior de las plazas privadas.

Batres reitera llamado a plazas

En la conferencia, el jefe de gobierno, Martí Batres, reiteró el llamado a los dueños de las plazas comerciales a que soliciten la conexión de sus sistemas de seguridad al C5 para que puedan tener mayor coordinación con la SSC en caso de este tipo de asaltos.

“Con Walmart tenemos ya una buena conexión para el tema de las cámaras de video, pero sería importante que con todas las plazas comerciales hubiera esta relación. Así es de que reitero mi invitación para que tengamos esa colaboración de parte de las plazas comerciales con la autoridad, que nos permita brindar el mejor servicio de seguridad a los usuarios de las plazas comerciales y a los propios empresarios que tienen ahí sus negocios en las plazas comerciales, de tal forma que podamos seguir trabajando en ese sentido”.

Agregó que su gobierno tiene “total apertura para el trabajo con los líderes empresariales y con los empresarios” para mejorar las condiciones de seguridad en las plazas.

Y destacó que se tienen “diversos mecanismos de coordinación” y mesas de trabajo con empresarios del Centro Histórico.

Batres aseguró: “no vamos a aflojar ni un milímetro en el trabajo que se ha realizado en la Ciudad de México, y quien genere violencia en la ciudad no va a tener tregua. Vamos a trabajar con todos los sectores de la sociedad en ese sentido para que sigamos teniendo una ciudad cada vez más segura”.