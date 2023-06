Ciudadanos polacos protestaron contra la aprobación de la llamada “Ley Tusk” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro)- Ciudadanos polacos que viven en la Ciudad de México se reunieron este sábado 3 frente al monumento de Jan Paderewski, exprimer ministro de Polonia, para manifestarse contra la aprobación de la llamada “Ley Tusk”, que persigue a políticos y periodistas de ese país, que entre 2007 y 2022 habrían tomado decisiones favorables a los intereses de Moscú, la capital de Rusia.

La manifestación se llevó a cabo frente al monumento de Jan Paderewski donde mostraron una pancarta con la consigna “¡NO a la cacería de brujas en Polonia! Apoyamos la marcha por la Democracia del 4 de junio en Polonia”.https://t.co/c9JW7Knm8Q pic.twitter.com/xh4cQY5tPz — Proceso (@proceso) June 4, 2023

La “Ley Tusk” es nombrada así por la oposición y medios independientes que argumentan que fue creada para perseguir al exprimer ministro de ese país, Donald Tusk, también líder de la oposición, e interferir en los procesos electorales previstos para el próximo otoño.

“Estamos en contra de la Ley Tusk porque están apachurrando a la oposición”, dijo a Proceso Alberto Gallatin Stebelski, excónsul honorario de la República de Polonia en Hidalgo, presente entre el pequeño grupo de la comunidad polaca reunido en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma y Explanada, colonia Lomas de Virreyes, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los inconformes llevaron una pancarta con la consigna “¡NO a la cacería de brujas en Polonia! Apoyamos la marcha por la Democracia del 4 de junio en Polonia”.

Para este domingo 4, en Varsovia se llevará a cabo una marcha por la democracia, justo en el aniversario de las elecciones parlamentarias de Polonia de 1989. Se prevé que la movilización será liderada por Donald Tusk.

Sobre las enmiendas que realizó Duda, los manifestantes polacos en Reforma, declararon en conjunto que: “Esas enmiendas no modifican la esencia, los ciudadanos siguen expuestos a cierto peligro. Si nos hubieran dado garantías de que la nueva versión no afecta los derechos ni viola la constitución, no estaríamos aquí, estamos abiertos al diálogo”.

En entrevista, Jolanta Nitoslawska, educadora, aseguró: “El presidente (Andrzej) Duda aprobó la Ley, a pesar de que tenía el poder constitucional de vetar. Es una ley que crea una comisión especial examinadora que supuestamente es para proteger a Polonia contra injerencia rusa”.

“Esta ley, esta comisión que se creó, está en contra de los ciudadanos porque pueden eliminar de la vida pública a rivales y a cualquier persona que el gobierno juzga incómodo. Y eso es contra totalmente de la Constitución en vigor; es decir, deja indefensos a los ciudadanos en las cortes”, agregó.

Nitoslawska alertó: “Hay que tomar costumbre de leer atentamente los documentos que produce el gobierno. Muchas veces lo que a primera vista no parece peligroso, a lectura más atenta resulta muy grave. Por eso decidimos manifestarnos para que se vea que los polacos estamos atentos a lo que pasa. No somos indiferentes y damos apoyo a los que mañana van a salir a las calles”.

La ciudadana Edyta Rzewuska, consideró: “Esta ley solamente responde a los intereses del gobierno para controlar a los ciudadanos, lo que ha sido una tendencia desde que entró ese gobierno de ultraderecha”.

La “Ley Tusk”

De acuerdo con el reporte “Polonia aprueba una ley contra la influencia rusa que amenaza con inhabilitar al líder de la oposición”, publicado por El País el pasado 29 de mayo (https://elpais.com/internacional/2023-05-29/polonia-aprueba-una-ley-contra-la-influencia-rusa-que-amenaza-con-inhabilitar-al-lider-de-la-oposicion.html), ese mismo día, el presidente polaco del bloque ultra conservador, Andrzej Duda, dio luz verde a la polémica “Ley Tusk” aprobada por el Parlamento el viernes 26 de mayo.

Según esa publicación, en la citada ley se establece la creación de una comisión capacitada para investigar la posible influencia rusa en los gobiernos que se desempeñaron entre 2007 y 2022. Dicha comisión tendrá la facultad de registrar, interrogar y castigar a personas que ocuparon un cargo público en ese periodo, sospechosos de haber favorecido los intereses del Kremlin.

Estados Unidos y la Unión Europea manifestaron su preocupación por la aprobación de la comisión, que ha sido interpretada por los críticos como una herramienta para eliminar de la vida política a los opositores.

“Podría ser usada para perjudicar las posibilidades de optar a cargos públicos sin un juicio justo”, sentenció la Comisión Europea en su sitio web el martes 30 de mayo. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_2989

Un día antes, el Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, hizo lo propio en su página oficial https://www.state.gov/concerns-over-potential-use-of-new-polish-legislation-to-target-opposition/

“Estamos preocupados por la aprobación de una nueva legislación que podría tener un uso indebido para interferir en unas elecciones libres y justas en Polonia”.

En respuesta a las críticas, el presidente polaco realizó enmiendas que constituyen tres cambios fundamentales:

- Que la comisión no impondrá ninguna medida punitiva y solo emitirá opiniones que digan que “la persona que se concluya que actuó bajo influencia rusa no garantiza el correcto desempeño de actividades de interés público”.

- Que las decisiones de la comisión se puedan recurrir ante la justicia ordinaria y no la administrativa.

- Que diputados y senadores queden excluidos de la comisión, cuyos miembros serán solo expertos.