Muerte de trabajador del Metro, por la falta de mantenimiento de instalaciones, acusan familiares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la muerte de Rafael Murias Quijano, inspector jefe de Estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ocurrida ayer en la estación Oceanía de la Línea B, familiares y trabajadores acusan que la causa fue negligencia por la falta de mantenimiento de las instalaciones.

Tanto el Metro como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investigan el caso, mientras que en redes sociales se difundió el video del momento en que Murias y otro trabajador caen en las vías.

Verónica Rodríguez, esposa del trabajador fallecido, relató a Publimetro que, aunque el STC la apoyó con los gastos del funeral, el jefe de la Línea y otras autoridades no han “dado la cara” ni han esclarecido los hechos.

Acusó que no existían las condiciones de seguridad adecuadas para realizar las labores: “Mi esposo fue atender un servicio, lo mandaron en una interestación y tenía que descender, pasar por una tabla, así se le llama ‘tabla’, porque no son las condiciones adecuadas cuando están manejando alta tensión y, al parecer, esa tabla se rompió”.

Rodríguez reprochó que las autoridades manejen la versión de que su esposo se resbaló, “pero no, todas las instalaciones están en malas condiciones”. De hecho, reveló que Murias ya se había quejado antes por el deterioro de las instalaciones.

En Twitter, Verónica Alexia, quien se identificó como hija del trabajador fallecido, acusó que el Metro quiere ocultar la verdad de la muerte de su padre:

“Hola, soy su hija. Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad”.

En el perfil de Facebook Metro Visión, se denunció que Rafael Mucias “nunca cayó, sino que tuvo un percance al realizar sus actividades en el área de vías, esto debido a falta de mantenimiento, pues los aditamentos que se encuentran en vías para que los trabajadores puedan cruzarlas se encuentran en un estado deplorable o de plano ni siquiera están, justamente en el área donde el compañero murió”.

El espacio agregó que “además de todo esto, el gobierno de la Ciudad de México está ocultando las causas del accidente y que queda en evidencia su responsabilidad por los daños en las instalaciones, ya que los problemas ya se habían reportado y no solucionaron nada”.

Familiares y amigos del trabajador demandaron que el incidente se investigue como un homicidio culposo y no solo como un accidente de trabajo.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia local inició una carpeta de investigación por “Noticia Criminal” para esclarecer los hechos de la muerte del empleado del STC Metro.

#ULTIMAHORA



Estos son los últimos instantes de vida del trabajador del @MetroCDMX cumpliendo su labor a pesar de qué las Autoridades del #MetroCDMX y del @GobCDMX no les daba el equipo de seguridad necesario y la falta de mantenimiento a las Instalaciones.@Claudiashein



— MetroViral (@viral_metro) June 6, 2023



Metro ofrece “respaldo absoluto”

Un día después de los hechos, el director general del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, se reunió con los familiares del trabajador.

En una tarjeta informativa, el STC agregó: “Al momento, se da acompañamiento a los deudos en el Instituto de Ciencias Forenses, sitio al que arribó el titular del Metro, Guillermo Calderón Aguilera… Dio el pésame a la esposa del compañero Inspector Jefe de Estación y le manifestó su respaldo absoluto”.

El funcionario lamentó el fallecimiento del trabajador y se comprometió a apoyar a sus familiares y a colaborar con los trabajos de investigación:

“Conscientes de que se trata de una pérdida irreparable, el Metro manifiesta su solidaridad con la familia, así como su disposición para aportar toda la información que se requiera para esclarecer este hecho”, dijo el Metro.