Diputados del PAN aprobarán “con gusto” la solicitud de licencia de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputados locales del PAN aseguraron que aceptarían “con gusto” que Claudia Sheinbaum se “separe” de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para competir por la candidatura presidencial de Morena hacia el 2024, pues hasta ahora “no está atenta y ha abandonado la ciudad”.

Así lo dijo Federico Döring Casar, coordinador del grupo parlamentario del PAN (GPPAN), el cual, agregó, concederá “la licencia que Morena obligará a Sheinbaum a pedir”.

En un comunicado, el exsenador añadió que “será un gusto apoyar que se separe del cargo alguien que no está atenta y que ha abandonado la ciudad”. Y celebró que los panistas tengan la oportunidad de nombrar a un gobernante de “tiempo completo, alguien que no esté en la ‘mapachería’ electoral los siete días de la semana y que no tenga la tentación del desvió tan obsceno de recursos y el gasto de -comisión social- insultante”.

El coordinador panista dijo que la posible solicitud de licencia de Sheinbaum permitirá a la ciudad deshacerse de “una mal gobernante que la abandonó como ciudad y como capitalinos hace muchos meses”.

“Enhorabuena, esta es, sin duda, la primera y muy probablemente la única y última decisión de Morena que celebraremos y acompañaremos desde la bancada de Acción Nacional en el Congreso capitalino”, comentó Döring Casar.

De paso, puntualizó que mantendrán vigilancia sobre quien se elija para ocupar la jefatura de gobierno hasta diciembre del 2024: “Pondremos lupa en el perfil que decida el Congreso para sucederle”, alertó.

Sheinbaum, abandono y pendientes

En un comunicado, el GPPAN expresó que Sheinbaum Pardo “nunca ha estado a la altura de las necesidades de la Ciudad”, además de que “abandonó cruelmente a las víctimas de feminicidios, del Metro, de la violencia y en especial, a las y los niños con cáncer”.

Por su parte, el diputado panista Aníbal Cañez Morales sostuvo que la mandataria local deja muchos pendientes en la capital, resultado de que “nunca tuvo tiempo para gobernar y siempre encargaba la oficina a Martí Batres, quien se ha caracterizado por sus niveles porriles y la confrontación política con la oposición”.

El legislador por la alcaldía Cuauhtémoc, aseguró que, durante su mandato, Sheinbaum Pardo priorizó “la mapachería electoral” y advirtió que eso “no se lo perdonará la Ciudad para el 2024, porque ya le ganamos una vez quitándole la mitad de la Ciudad y ahora vamos por la otra mitad”.

Las declaraciones de los panistas locales se dan luego de que ayer por la tarde, Marcelo Ebrard Casaubón anunció que renunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 12 de junio para impulsar su carrera interna hacia la candidatura presidencial de Morena en el 2024.