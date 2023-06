LadyTepito amenaza a familiares de Lesly durante protesta en la Fiscalía de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro)- “¡Como si con eso la fueran a revivir!”, dijo una mujer que se identificó como trabajadora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a familiares de Lesly Martínez Colin, mientras se manifestaban afuera de su sede para exigir justicia por el feminicidio de la joven, cuyo cuerpo fue hallado en Guerrero el 16 de mayo.

La violencia verbal que ejerció la mujer contra los familiares de la víctima quedó grabada en un video difundido en redes sociales que éstos tomaron en la puerta principal de la sede de la Fiscalía, conocido como “Búnker”, mientras bloqueaban el paso a modo de protesta. En las redes la nombraron “Lady Tepito”.

“Nomás no te me quedes viendo muy verga porque no sabes ni qué pedo conmigo. Ahorita bajo putirrucas de Tepito y al chile, ni la verga van a aguantar eh… Yo también soy mujer y no hago esas mamadas”, pronunció la mujer mientras sostenía lo que posiblemente era un gas pimienta.

Al dar unos pasos hacia la puerta, le dice a otra persona: “Rápido lic porque ahorita, al chile me voy a detonar a la verga. ¡Como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir!”.

En el video se escucha la voz de una de las manifestantes que le dice: “Qué mal que pienses así”. Entonces, la agresora responde: “Yo trabajo aquí eh, yo trabajo aquí”.

Alrededor de las 22 horas, la FGJCDMX informó en su cuenta de Twitter que “luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, NO se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forme parte de la plantilla laboral de la #FiscaliaCDMX”.

En un segundo mensaje, agregó: “Por el contrario, se tiene conocimiento de que se trata de una persona usuaria”.

Exigen reclasificación a feminicidio

Desde temprana hora, los familiares de Lesly Martínez llegaron al Búnker de la FGJ local y exigieron ser atendidos por la fiscal Ernestina Godoy; sin embargo, al paso de las horas, no lo lograron.

Representantes de la Fiscalía les ofrecieron reunirse con personal de las fiscalías de Feminicidios, Desaparecidos, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, pero no lo aceptaron.

En entrevista para ForoTv, Diana Ramírez, cuñada de Lesly, acusó que en la Fiscalía local “no han hecho su trabajo, no han abierto carpeta de investigación en Feminicidios, sigue como Desaparición. No tendría por qué estar ahí porque ella ya fue localizada. Este asesino anda suelto, no se han puesto a trabajar. Exigimos que se pongan a trabajar, que hagan la colaboración correspondiente”.

La mujer se refirió a Alejandro, expareja de Lesly, señalado como el presunto responsable de la desaparición y muerte de la joven.

El hermano de la víctima, Iscar Martínez, agregó: “Hasta el día de hoy, más de un mes, no tenemos ninguna respuesta por parte de las dos fiscalías, tanto de Morelos como de la CDMX. Y venimos a exigir eso, una pronta respuesta, pronta captura de este sujeto que no puede andar por la calle así”.

Destacó que “no hay oficio de colaboración por parte de la Fiscalía de la CDMX con la Fiscalía de Morelos, se están echando la bolita, no saben a quién le compete este caso de feminicidio”.

Durante la manifestación, la FGJ informó en su cuenta de Twitter que ofreció a la familia de Lesly una mesa de diálogo con personal de Feminicidios, Desaparecidos, Derechos Humanos y Atención a Víctimas. “Sin embargo, personas ajenas al tema impiden que se lleve a cabo. Reiteramos la invitación al diálogo”, dijo.

En un segundo mensaje, la institución destacó: “Existe un gran número de personas en espera de atención a citas programadas y para dar continuidad a diversas carpetas de investigación, mismas que están detenidas por el cierre de todos los accesos al edificio sede de la #FiscaliaCDMX”.

Luego de más de cuatro horas de protesta, los inconformes aceptaron ser recibidos por representantes de la Fiscalía, quienes se comprometieron a dar seguimiento a sus demandas.

Lesly Martínez fue vista con vida por última vez cuando salió de su casa en la alcaldía Álvaro Obregón el pasado 30 de abril. De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, iba en el auto de su expareja sentimental Alejandro “N”, principal sospechoso del feminicidio.

Tras días de búsqueda por diferentes partes de la CDMX y Morelos, el 16 de mayo, sus familiares confirmaron la localización de su cuerpo en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, en Guerrero. Actualmente, no hay ningún detenido por el caso.