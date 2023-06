Ricardo O'Farrill, ¿desaparecido, detenido, con su familia? Esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que este miércoles circulara una ficha de búsqueda de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el standupero Ricardo O’Farrill Lozano, las cuentas oficiales del comediante publicaron un comunicado en el que se denuncia que éste “fue privado de su libertad” y “sometido con lujo de violencia por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad De México”.

En la página web de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede) de la Ciudad de México aparece la ficha relacionada con O’Farrill con el número de expediente AYO/1763/2023.

El comediante, que ha protagonizado numerosas controversias en redes sociales, fue visto por última vez el 18 de mayo, de acuerdo con la ficha de búsqueda.

Por la tarde, después de que se conociera públicamente la ficha, la cuenta de Twitter @richieofarrill_publicó una carta firmada por la “familia O’Farrill Lozano” en la que aseguran que el comediante “se encuentra en buenas manos y está recibiendo atención especializada”.

Sin embargo, fue borrada y posteriormente apareció tanto en esa red con 685 mil seguidores como en Instagram (con un millón de seguidores) otro comunicado, en el que se afirma que se desconoce el paradero del joven y se denuncia la “privación por la libertad”.

El nuevo comunicado, que no tiene firma y que está escrito en primera persona del plural, dice que se desconoce quién publicó la carta atribuida a su familia.

Fechado el 7 de junio del 2023 y dirigido “a la opinión pública”, el comunicado en relación a la desaparición de Ricardo O'Farrill Lozano señala que el día 18 de mayo el comediante “fue privado de su libertad, aproximadamente a las seis de la mañana, en la localidad de San Miguel Topilejo, en la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, a las afueras de Comunidad Terapéutica Margaritas S.A de C.V”, lugar en el que “fue objeto de maltratos y violencia días atrás”, señala.

“Al momento de su privación de la libertad, el C.Ricardo O'Farrill Lozano, fue sometido con lujo de violencia por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad De México, personal que operaba en la unidad: MX609-D1, por tal motivo se presentó una queja ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debido al actuar de sus elementos; posterior a ello fue trasladado con lujo de violencia en un vehículo particular, con rumbo desconocido, hasta el momento, no se sabe nada acerca del C. Ricardo O'Farrill Lozano.

“Por tal motivo, se levantó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, esto se puede comprobar en la carpeta de Investigación no. CI-E-FDMDFDBP/C/UI-3 C/D/01030/06-2023”, dice el comunicado.

Asimismo, agrega, se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos humanos, “dada la nula atención que se le brindó al caso, por parte de la Fiscalía, esto se puede comprobar en el número de expediente: 23/D3336 asignado en cuarta visitaduría de la Comisión de Derechos humanos de la Ciudad de México”.

“Somos conscientes de la situación que sucede con el C.Ricardo O'Farrill Lozano, es evidente que requiere un tratamiento especializado, sin embargo, esto no justifica la mala atención y los atropellos que ha sufrido durante éste lapso”, expone el comunicado.

Más adelante señala que el periodista Carlos Jiménez (@C4jimenez en Twitter) filtró “información delicada, la cual pone en una situación comprometedora la búsqueda del señor O'Farrill”.

Luego menciona la carta firmada supuestamente por su familia.

“También se hace de su conocimiento que el día de hoy en la cuenta de la red social Twitter del C. Ricardo O'Farrill Lozano, se publicó un comunicado en el cuál se desmentía la información que de manera correcta se ha estado divulgando en diferentes medios de comunicación, tratando de desacreditar la denuncia, a día de hoy, se desconoce el paradero del C.Ricardo O'Farrill Lozano. Se desconoce quién haya publicado ése comunicado hasta este momento”, detalla el comunicado.

La carta aparece publicada en las cuentas de Twitter y Facebook de Roberto O’Farrill C., identificado en redes y portales de noticias como padre de Ricardo.

“Estaremos pendientes de la investigación qué la fiscalía se encuentra realizando con respecto al caso, cabe mencionar que el único fin de todo esto es buscar el bienestar del C. Ricardo O'Farrill Lozano, deseando que encuentre el equilibrio, salud y paz mental que se requiere, la violencia no es en ningún sentido, la manera de encontrar esto.

“Creemos con firmeza que esto será un parteaguas en materia de salud mental y en la regulación claramente necesaria en Centros de rehabilitación, clínicas y anexos, en los cuáles día con día suceden demasiadas tragedias”, concluye.

En redes sociales circuló un video de la detención de O’Farrill.

Yo andaba por ahí cuando Ricardo O'Farrill fue internado hace días por su padre, incluso le aventó a los de SSC con patrullas se lo llevaron pic.twitter.com/efuJdtgVQk — Javier Solis (@javisolisito) June 7, 2023

Respuesta de la SSC

Tras darse a conocer el comunicado en las redes del comediante, la Secretaría de Seguridad Ciudadana circuló una tarjeta informativa en la que dio su versión sobre los hechos ocurridos el 18 de mayo y en la que asegura que un familiar se hizo cargo del comediante.

“Respecto a un reporte emitido en redes sociales, en el que se refiere la desaparición de una figura pública a bordo de una patrulla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa:

“El pasado 18 de mayo, en las instalaciones de un centro terapéutico que se ubica en la calle Margaritas, en el Pueblo de San Miguel Topilejo, de la alcaldía Tlalpan, fue requerida la presencia policial debido a una persona agresiva y que pateaba las puertas de entrada.

“Al llegar el vehículo oficial al lugar, a petición del personal de dicho centro, se realizó el aseguramiento del hombre que causó daños al exterior de las instalaciones y quien además agredió físicamente a un uniformado.

“En tanto, un familiar que fue localizado vía telefónica y que arribó al sitio, al llegar a un acuerdo con los trabajadores del centro terapéutico, se hizo cargo del ciudadano y se retiró por sus medios.

“Cabe señalar que, hasta el momento, no se tiene registro de alguna denuncia o queja por estos hechos en la Dirección General de Asuntos Internos, sin embargo, el uniformado ya fue identificado y rendirá su declaración”.