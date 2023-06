Sheinbaum ve “orientación política” en denuncia de que víveres para Turquía no salieron de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que puede tener una “orientación política” la denuncia que la periodista Pamela Cerdeira hizo en relación a que víveres donados en la Ciudad de México para los damnificados del sismo de Turquía nunca salieron de la capital.

“Me llama la atención que este documental salga en este tiempo político, porque hace tiempo fue la colecta para Turquía. Es de llamar la atención que ahora resulta que meses, meses después, apenas está saliendo este tema, parece que tiene una orientación política”, dijo ayer en conferencia.

La aspirante presidencial explicó que cuando se hacen colectas de víveres hay un protocolo “en donde se apunta todo lo que llega, a dónde se dirige”. En este caso, dijo que “se entregó todo” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y agregó: “todos sabemos que es una institución de altísima confianza, que llevó lo que se recolectó a Turquía”.

No obstante, aclaró que “si acaso alguien, algún servidor público se quiso pasar de vivo, pues hay que reportarlo a la Contraloría, para que haga la investigación y haga la revisión de todas las bitácoras que se hacen cuando se colectan víveres, insumos sanitarios, en fin, todo eso”.

La mandataria local pidió “que la ciudadanía no crea que se hacen ahí al vapor y a ver cómo se hace, no, no; hay un protocolo bien determinado, se apunta todo, se dice a dónde se llevó y están todas esas bitácoras”.